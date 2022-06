Qué es de la vida de los integrantes de Backstreet Boys

Surgieron durante la década de los 90. Eran varias boybands con integrantes que se robaban el corazón de las fans. Sin embargo, la más popular y exitosa fue Backstreet Boys. Una agrupación de 5 chicos que lograron desatar los suspiros más sentidos. A continuación te mostramos qué es de la vida de sus integrantes.

Fue un 20 de abril de 1993, la fecha en la que se creó la banda de los Backstreet Boys. Pasaron 29 años de aquella primera vez que Nick Carter, Kevin Richardson, Brian Littrell, A.J McLean y Howie Dorough han estado juntos.

Tras lanzar discos muy exitosos, de los cuales se han desprendido temas como “Larger tan lifer”, “Everybody”, “I Want It That Way”, entre muchos otros más, así es la vida de sus integrantes.

Qué fue de la vida de los integrantes de Backstreet Boys

Gran interrogante. Qué fue de la vida y cómo lucen ahora los esos 5 miembros, quienes, vale recordar, en el 2020 dieron varios conciertos en la ciudad de México llenando el aforo de sus recitales.

El cantante A.J McLean actualmente tiene 44 años. Es originario de Florida pero tiene ascendencia cubana por parte de su familia materna. Antes de ser uno de los integrantes de los Backstreet Boys, cuando era niño incursionó en la actuación. Sin embargo, fue recién en 1993 cuando entró al mundo de la fama con la boyband.

Brian Littrell tiene 47 años y nació en Kentucky, Estados Unido. Además de que formó parte de los Backstreet Boys también se destacó como solista en la música cristiana. Fue uno de los últimos en unirse a la banda, precisamente después de que su primo Kevin Richardson (también integrante) lo llamara para unirse.

Howie Dwaine Dorough tiene 48 años y también es muy conocido solo con el nombre de Howie D. Nació en Orlando, Florida, la ciudad en donde conoció a A.J McLean, quien también fue su compañero en los Backstreet Boys. Participó en un capítulo de la serie Sabrina, la bruja adolescente y también estuvo en el programa Roswell. Incluso, prestó su voz de Papá Noel para la exitosa serie Dora la exploradora.

Kevin Richardson era el mayor de la boyband. Además de cantante es actor y actualmente tiene 50 años. Se unió a los Backstreet Boys en el año 1993. Sin embargo, salió de la agrupación en el 2006 por asuntos personales. Creían que su salida sería definitiva, pero en el 2010, durante un programa de Oprah Winfrey se unió a sus colegas para cantar y fue recién en el 2012 que confirmó su regreso. Los integrantes de Backstreet Boys superaron el paso del tiempo y demuestran seguir siendo unidos.

Por último, Nick Carter tiene 42 años y era conocido por ser el más pequeño de la agrupación. Se unió cuando solo tenía 13 años. Antes, Nick había incursionado en la actuación, pero se hizo famoso recién con los Backstreet Boys. Audicionó, como otros famosos, para El club de Mickey Mouse, del cual se conocen a Britney Spears o Christina Aguilera. Luego, le ofrecieron unirse a la boyband y tomóp una buena decisión en ser parte de la agrupación. Como solista, ha sacado tres discos.

¿Cuál de todos sus integrantes era tu favorito?