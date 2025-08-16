Inteligencia artificial: cuánto tiempo es saludable pasar en redes sociales

La inteligencia artificial recomienda establecer límites en el uso y estudios recientes indican que menos de dos horas al día es lo más saludable.

Cada vez es más común el uso prolongado del celular en el día, sin darnos cuenta, largas horas van destinadas a redes sociales y a diferentes aplicaciones. En este sentido, con ayuda de la inteligencia artificial, se realizó un análisis del uso de las redes sociales y su impacto en la salud mental.

Desde hace tiempo muchos especialistas alertan en diferentes canales sobre las consecuencias negativas que esto puede tener en la vida cotidiana y en el bienestar. Diversas investigaciones señalan que un consumo excesivo de estas plataformas puede afectar el ánimo, la concentración y la calidad del sueño.

Recomendaciones sobre el tiempo de uso de redes sociales Para evitar problemas a corto y largo plazo, los expertos coinciden en que lo ideal es limitar el uso recreativo de redes sociales a un máximo de dos horas diarias. La IA revelo que "incluso, estudios recientes muestran que reducir ese tiempo a unos 30 minutos al día puede mejorar notablemente indicadores de salud emocional, disminuyendo la ansiedad y la sensación de aislamiento".

Para ir disminuyendo su uso se recomienda hacerlo en lapsos de 20 o 30 minutos distribuidos a lo largo del día. Este uso segmentado puede ser muy beneficioso. Actualmente, mediante aplicaciones y sistemas de monitoreo, ya se permite configurar alertas y recordatorios para ayudar a los usuarios a cumplir con estos objetivos.