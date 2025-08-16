Presenta:

Napsix

|

Inteligencia Artificial

Inteligencia artificial: cuánto tiempo es saludable pasar en redes sociales

La inteligencia artificial recomienda establecer límites en el uso y estudios recientes indican que menos de dos horas al día es lo más saludable.

Napsix

La inteligencia artificial advierte sobre las consecuencias del uso prolongado del celular. Foto: Shutterstock

La inteligencia artificial advierte sobre las consecuencias del uso prolongado del celular. Foto: Shutterstock

Cada vez es más común el uso prolongado del celular en el día, sin darnos cuenta, largas horas van destinadas a redes sociales y a diferentes aplicaciones. En este sentido, con ayuda de la inteligencia artificial, se realizó un análisis del uso de las redes sociales y su impacto en la salud mental.

Desde hace tiempo muchos especialistas alertan en diferentes canales sobre las consecuencias negativas que esto puede tener en la vida cotidiana y en el bienestar. Diversas investigaciones señalan que un consumo excesivo de estas plataformas puede afectar el ánimo, la concentración y la calidad del sueño.

Te Podría Interesar

El uso del celular antes de dormir puede tener efectos negativos en la calidad del sueño. Foto: Shutterstock
Limitar el tiempo frente a las pantallas mejora la concentraci&oacute;n y la calidad del sue&ntilde;o. Foto: Shutterstock

Limitar el tiempo frente a las pantallas mejora la concentración y la calidad del sueño. Foto: Shutterstock

Recomendaciones sobre el tiempo de uso de redes sociales

Para evitar problemas a corto y largo plazo, los expertos coinciden en que lo ideal es limitar el uso recreativo de redes sociales a un máximo de dos horas diarias. La IA revelo que "incluso, estudios recientes muestran que reducir ese tiempo a unos 30 minutos al día puede mejorar notablemente indicadores de salud emocional, disminuyendo la ansiedad y la sensación de aislamiento".

Para ir disminuyendo su uso se recomienda hacerlo en lapsos de 20 o 30 minutos distribuidos a lo largo del día. Este uso segmentado puede ser muy beneficioso. Actualmente, mediante aplicaciones y sistemas de monitoreo, ya se permite configurar alertas y recordatorios para ayudar a los usuarios a cumplir con estos objetivos.

Poco a poco, reducir las horas de uso del celular en el día puede ser beneficioso. Se pueden adoptar límites que ayuden a nuestra salud y además, podemos tener un mayor aprovechamiento del tiempo en actividades productivas y de descanso.

Archivado en

Notas Relacionadas