La aplicación que es "tóxica" para la salud mental, según la inteligencia artificial

La IA explicó que el uso de ciertas apps tienen un impacto negativo, sobre todo en cómo se usa y el contenido que se consume.

La inteligencia artificial reveló que el uso de ciertas aplicaciones, especialmente las redes sociales, se ha relacionado con diversos efectos negativos en la salud mental. El uso y el contenido que se consume en ella afecta a las personas, y por lo general, las aplicaciones que más dañan tu salud son las que utilizas cotidianamente.

Esto dijo la inteligencia artificial “Un ejemplo muy citado en estudios sobre este tema es Instagram, y en menor medida, TikTok. La razón no es que la aplicación sea intrínsecamente mala, sino que su diseño y su contenido se centran en aspectos que, para algunos usuarios, pueden tener un impacto negativo en la salud mental”, explicó la IA.

instagram-1519537_1280.jpg La inteligencia artificial señaló Instagram, una de las aplicaciones más usadas por los jóvenes. Archivo. En Instagram se comparten fotos y videos que muestran una vida perfecta y altamente curada, ni hablar de cuerpos imposibles y logros que parecen sacados de películas. Esta exposición a imágenes casi perfectas fomenta la comparación social y genera sentimientos de insatisfacción y baja autoestima, especialmente en adolescentes.

También se menciona una carrera por los likes y comentarios, los cuales generan una necesidad de validación externa que puede afectar la autoestima. Poco a poco, los usuarios de esta red atan el valor personal a la cantidad de interacciones que recibe su contenido.