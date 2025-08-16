Limpieza: cómo recuperar el brillo de tu joyas de plata en minutos

Las joyas pueden perder su brillo con el tiempo debido a la sulfuración, pero con simples pasos de limpieza es posible devolverles su aspecto original.

Con la limpieza correspondiente, es posible que tu plata vuelve a lucir brillante como el primer día. Foto: Shutterstock

Con el paso del tiempo, las joyas de plata pueden cambiar de color, apareciendo manchas negras o verdes oscuras que alteran su aspecto. Afortunadamente, con algunos elementos que tenemos en casa, es posible realizar una limpieza rápida y profunda de anillos, pulseras y collares para que recuperen su brillo original.

El cambio de color en la plata se produce por una reacción química natural con el azufre presente en el aire. Este proceso, conocido como sulfuración, no indica que la pieza sea de baja calidad, sino que forma parte del desgaste normal de este metal precioso.

shutterstock_1331279003 Un recipiente con agua, bicarbonato y papel aluminio es suficiente para limpiar la plata de forma rápida y segura. Foto: Shutterstock Paso a paso: limpieza casera de plata Para la limpieza se necesitan: un recipiente de vidrio o cerámica, papel aluminio, agua caliente, bicarbonato de sodio, sal fina y un paño suave o gamuza. Primero, forrá el interior del recipiente con papel aluminio, con el lado brillante hacia arriba, y prepara la mezcla agregando al agua caliente el bicarbonato y la sal, hasta que se disuelvan completamente.

Luego, colocá las joyas dentro del recipiente, asegurándote de que estén en contacto con el aluminio, y dejalas reposar entre 5 y 10 minutos. Una vez transcurrido este tiempo, retiralas con cuidado y enjuagalas con agua fría para eliminar cualquier residuo de la mezcla.