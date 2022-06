La verdadera historia detrás de la rivalidad de las boybands en los 90

El documental de Lance Bass, miembro de 'N Sync, “The Boy Band Con: The Lou Pearlman Story”, se lanzó en 2019 y contó con miembros de varias boybands y sus familias que documentaron la devastación y el engaño que experimentaron durante el tiempo que trabajaron con el ex mánager Lou Pearlman, su figura paterna convertida en enemiga.

Pearlman, quien murió en 2016, fue el hombre al que se le atribuye el inicio del auge de las boybands en los años 90, iniciando las carreras de supergrupos como 'N Sync, Backstreet Boys, LFO y O-Town.

Pero en los años 90 y principios de los 2000, todo se trataba de las dos primeras de ellas, y su batalla por encabezar las listas de éxitos, que es exactamente como lo quería Pearlman.

La rivalidad de las boybands más exitosas

Si bien la rivalidad entre Backstreet Boys y 'N Sync parecía estar impulsada principalmente por sus legiones en guerra de fanáticos leales, Bass y otros miembros de los dos grupos revelaron en “The Boy Band Con” que era una situación real para ellos al comienzo de sus carreras. Pearlman, quien dirigía ambas bandas, era feliz de tener sus dos mejores grupos enemistados

El productor tomó la decisión de ingresar a la industria de la música después de alquilar un avión privado para New Kids on the Block, el referente de las boybands en ese momento. "Le dije a mi primo: '¿Cómo pueden permitirse un avión estos niños?'", recordó haber preguntado Pearlman.

Ese primo sería Art Garfunkel, del legendario dúo, Simon & Garfunkel, quien le dijo cuánto dinero estaban ganando los cinco tipos.

"Estaba en el lado equivocado de la moneda", dijo Pearlman. “Artie me dijo: 'Estás en el negocio; te gusta la música. Deberías hacer algo así'. Entonces, como una tontería de fin de semana, decidimos hacer una pequeña audición, y una cosa llevó a la otra".

Formó Trans Continental Records y lanzó un concurso de talentos de 3 millones de dólares con su propio dinero con la esperanza de encontrar la próxima gran boyband. Y así, en pocas palabras, se formaron los Backstreet Boys.

Lo que Backstreet Boys no sabían es que Pearlman, Wright y la codirectora Donna Wright habían comenzado a trabajar discretamente con otra boyband.

En 1995, 'N Sync se formó y los Backstreet Boys oficialmente tenían un rival, aunque en un primer momento no lo imaginaron.

Pero, ¿por qué alentó esta rivalidad? Querían el monopolio de las boybands.

Para ayudar a diferenciar a los dos grupos, les dio una apariencia diferente y sonidos ligeramente distintos. Los Backstreet Boys supieron aprovechar al máximo su éxito en los 90s y se establecieron como la boyband del momento.

Para los Backstreet Boys, su imagen era "un poco más oscura", por lo que usaban ropa más oscura. "Las armonías eran en lo que más se concentraban", explicó Johnny en The Boy Band Con. 'N Sync, mientras tanto, "eran los chicos de al lado. Llevaban camisetas y pantalones cortos de baloncesto y zapatillas Jordan". En lo que respecta a la música, "realmente se centraron en la actuación y los espectáculos".

Tenerlos peleados y sabiendo que no querían ni verse lo ayudaba a que no hablaran y no pudieran comparar sus situaciones personales, ya que sabía que si eso sucedía todo lo que había armado se desplomaría. Finalmente, muchos años más tarde, fue lo que sucedió, cuando ambas bandas lo llevaron a juicio.

¿Cuál de las boyband era tu favorita? ¿'N Sync or Backstreet Boys?