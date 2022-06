Fue una niña actriz promesa, triunfó en Chiquititas junto a Romina Yan, y hoy cuenta su verdad

Chiquititas fue una serie argentina emitida por Telefe y producida por Cris Morena, desde 1995 hasta 2001. Protagonizada por Romina Yan y Agustina Cherri. En 2001 se estrenó la versión cinematográfica en el largometraje Chiquititas, rincón de luz producido por RGB Entertainment y Telefe. La película fue protagonizada por Romina Yan y Facundo Arana.

Jimena Píccolo es una de las niñas que salió del semillero de Cris Morena, que es una actriz, compositora, modelo, presentadora de televisión, productora, empresaria y cazatalentos argentina. Es la creadora de telenovelas juveniles como Verano del 98, Rebelde Way, Casi ángeles y Aliados y de telenovelas infantiles como Chiquititas, Rincón de luz, Floricienta y Jake & Blake.

Jimena Píccolo se ganó el corazón de la teleaudiencia, encarnando el personaje de Jimena, la hermana de Mosca. Durante ese tiempo Jimena fue compañera de Agustina Cherri, Manuela Pal y Diego Mesaglio, entre otros actores. Por entonces la actriz solo tenía nueve años de edad.

Es por ello que Jimena Pícollo expresó: “Tengo los mejores recuerdos de Chiquititas. No solo fue la mejor escuela, era una diversión total. Me formó para todo lo que vino después”. Al terminar el ciclo de chiquititas la actriz tenía quince años de edad, no obstante decidió alejarse un tiempo de la televisión.

Ante esta circunstancia Jimena Píccolo manifestó: “ Estuvo bueno, era necesario porque laburar en tele es demandante, aunque te guste y esté buenísimo. Terminé el colegio tranquila y pude empezar a hacer una vida normal”, esto la hizo madurar, ver la vida con otra óptica y enfrentarla desde otro ángulo.

Imagen: Instagram Jimena Píccolo

Actualmente Jimena Piccolo tiene 35 años y trabaja en un programa radial llamado “Para cosas buenas”, que conduce frente a Fede Díaz y tiene 20 años de trayectoria. Por otro lado, Jimena no descartó la posibilidad de regresar algún día a trabajar en televisión, por elo expuso: "Siempre tengo ganas de hacer televisión: es lindo y divertido. Pero no siempre salen las posibilidades”. Jimena siempre será recordada por su personaje en Chiquititas, esa niña tan querida querid que se ganó el corazón de todos.