Si bien se creía que había quedado en el pasado el conflicto que Fátima Flórez y Evangelina Anderson tenían, en los últimos días la capocómica visitó a Denise Dumas en la TV y trajo al presente varios recuerdos. Frente a las cámaras de Telefe, la imitadora brindó detalles de los malos momentos que vivió junto a Fernanda Vives y a la mujer de Martín Demichelis cuando compartían escenario en una temporada de verano en Mar del Plata.

Fátima Flórez

"Yo a esto nunca lo conté pero no estuvo bueno, la pasé realmente mal. Estábamos todas empezando y había una especie de abuso de poder. Como ellas eran amigas de los jefes y se sentían intocables pero yo estaba solita y desprotegida, me hacían de todo", contó Flórez.

Y detalló: "Como Mónica Corona, que era la productora, me puso arriba en el cartel, a ellas les agarró un ataque y me empezaron a hacer la vida imposible. Me pisaban el vestido, me cortaban los breteles del corpiño, escondían los tacos y como yo tenía un cambio rápido entre cuadro y cuadro, un día directamente no encontré los tacos y salí descalza a escena pero nadie lo notó porque iba en puntas de pie".

"Le arrancaban las plumas a mi casco, me sacaban los brillitos y el stras a mi vestido final, me desaparecían muchas cosas, se burlaban de mí y hasta en el saludo final me pisaban la cola del vestido y yo me quedaba como pisando en falso cuando tenía que adelantarme para saludar al público", sumó.

Hoy, Anderson se encuentra alejada de las tablas porque desde hace tiempo vive en Alemania junto a su familia. Desde allí, la modelo se dedica a compartir contenido en su cuenta de Instagram que suele generar grandes repercusiones. En su última publicación, subió una selfie desde Múnich y la llenaron de elogios.

Noticias Relacionadas La serie de fotos de Romina Malaspina desde Estados Unidos que se llevó todas las miradas

Evangelina Anderson compartió una selfie desde Múnich y la llenaron de elogios

"Wow, qué bonita", "La mujer más bonita del planeta", "Preciosura de mujer", "Diosa total", "Tranquilidad y belleza te sobran", "La más bella" y "Sos tan linda, reina", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer junto a la imagen.