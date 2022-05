Desde la playa, Evangelina Anderson conquistó corazones y recibió cientos de elogios

Evangelina Anderson es una de las figuras argentinas que más activa está en Instagram y diariamente sorprende a los usuarios con el llamativo contenido que comparte. Recientemente, enterneció a todos al subir un emotivo mensaje para Bastian, su primogénito, por su cumpleaños.

"Te miro y le pido al cielo me permita verte convertido en un gran ser humano, con humildad, con valor y dignidad y con mucho amor para ofrecer a los demás. Que siempre lleves con vos que el dinero no es todo, que todos somos lo mismo, que algunos ricos en dinero y otros más de ilusión, pero al final del camino de la misma condición", redactó.

"Que vas a llegar tan lejos como vos te lo propongas, acordate de no separarte del camino. Si sentís que no avanzaste, no te detengas, recordá que todo tiene solución, sólo tenés que buscar la respuesta en el fondo de tu corazón. Luchá contra todo y alcanzá tus metas, no te desesperes si tarda en llegar, todo llega si luchas por eso, solo hacé lo correcto y se te cumplirá", continuó.

Y sumó: "Emprendé tu vuelo, no tengas miedo de caer, porque ahí siempre y aunque no esté presente y no puedas verme te voy a ver y proteger, esperando para darte mi mano".

Evangelina Anderson junto a su hijo Bastian

Ahora, una vez más, llamó la atención de todos y en esta ocasión fue con unas fotografías en la playa. La esposa de Martín Demichelis demostró que es una de las mujeres argentinas más hermosa. Conquistó miles de corazones y recibió cientos de elogios de los internautas.

"Sin Duda Eva sos la argentina más linda del país. Sos belleza por donde se te mire", "Hermosa mujer por dentro y por fuera", "Qué diosa", "El calor de Marbella, el frío de Múnich, la humedad de Bs As... todos los climas quedan bien con tu belleza Eva", "Perfecta", "La más linda de todas", "Qué bomba" y "Cada día más bella", son algunos de los tantos halagos que recibió.