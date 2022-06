Desde que irrumpió en el 2020 nuevamente en los medios, Romina Malaspina no ha dejado de dar de qué hablar. Si no es por el contenido que sube a sus redes sociales, es por sus comentarios, pero siempre está en boca de todos. Recientemente, se refirió a la pena de muerte para personas detenidas en la cárcel por asesinato y nadie pasó por alto sus dichos.

Al hablar de la inseguridad con Ulises Jaitt, la ex conductora de Canal 26, señaló: "Es inevitable, hay que cuidarse mucho. Yo soy provida, pero para los asesinos estoy a favor de la pena de muerte". Y agregó: "Si mató a 10 personas y ¿para qué querés esa oportunidad?, ¿te va a sumar? No. Y lo que no suma resta, es como un poquito eso".

Posteriormente, contó dos experiencias personales. "Cuando me secuestraron tenía 10 años, estuve cerca de la trata de personas. No sé fue el momento más duro, pero sí, en ese momento fue lo que más me marcó", expresó al aire.

La serie de fotos de Romina Malaspina desde Estados Unidos que se llevó todas las miradas

Y continuó: "Cuando cumplí 18 años también la pasé mal. Estaba en Mar del Plata, con mi familia adentro de la casa. Entraron a robar y lastimaron a mi abuelo, lo mataron a palos. Quedó súper mal".

En Instagram tampoco pasó desapercibida y se llevó todas las miradas con una serie de fotos desde Estados Unidos. La joven posó para la cámara con un precioso vestido al lado del agua y los internautas la llenaron de elogios.

Noticias Relacionadas Romina Malaspina posó para la cámara y la llenaron de elogios