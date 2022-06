Si no es delante de las cámaras, es con el contenido que sube a Instagram, pero Sol Pérez siempre se lleva todas las miradas cuando aparece. En una de las recientes emisiones de Nosotros a la mañana, el ciclo en el que se desempeña como panelista en eltrece, opinó sobre el actuar de uno de los personajes de El Hotel de los Famosos.

"No se entiende que el Chanchi organiza todo para que Lisa vaya a la H", señaló y agregó: "Cuando lo vea le voy a decir que me explique…porque él lo que hace es organizar todo para que se vaya una persona. Y después le dice ‘no quiero que te vayas’".

Al oír esto, Carlos Monti le explicó: "Es estrategia pura, para él es más fácil vencer a Lissa en un mano a mano que a Imanol".

Sucede que el reality que conduce Pampita está en boca de todos y nadie quiere perderse lo que pasa en el canal del solcito. Hasta hace algunos días se creía que el programa estaba llegando a su fin y la producción decidió cambiar las reglas e incorporar a nuevas figuras a la competencia.

Sol Pérez posó para la cámara con un fabuloso look y se llevó todas las miradas

Ahora, Pérez volvió a llevarse todas las miradas, pero esta vez no lo hizo con lo que dijo al aire. La conductora de Canal 26 posó para la cámara con un fabuloso look y no pasó por alto para ningún internauta. En las imágenes se la ve con una preciosa campera negra, blanca y rosa que se colocó encima de un bellísimo vestido negro.

