Sol Pérez le hace frente al frío con un look súper canchero

Si hay alguien que sabe bien cómo llamar la atención de todos es Sol Pérez. Ya sea delante de las cámaras de Canal 26, de eltrece o en Instagram, cada vez que aparece, todas las miradas se dirigen hacia ella.

Sol Pérez

Hace minutos, en su última publicación en la red, Pérez compartió el outfit que eligió para arrancar la semana y hacerle frente al frío. La ex chica del clima se filmó frente al espejo y conquistó varios corazones con su belleza. En el pequeño clip se la ve con un look súper canchero: jeans sueltos y un top blanco de mangas largas. El pelo lo lleva suelto y acompaña con un delicado maquillaje.

Las vestimentas de Pérez siempre dan de qué hablar. En la última entrega de los Premios Martín Fierro nadie pasó por alto lo que eligió para la ceremonia y hubo quienes salieron a criticarla. Optó un conjunto de dos piezas: una pollera larga con un tajo profundo y la parte de arriba un top. Todo en un tono verde esmeralda.

Benito Fernández opinó de la elección de la joven. "Me encanta el color pero mucha pierna y panza. Es un poco mucho", indicó. Patricia Profumo también dio su punto de vista y manifestó: "Me hubiese gustado no tanto tajo".

Sol Pérez en los Premios Martín Fierro

Al ver el gran alboroto que generó su vestimenta, en una entrevista televisiva, Pérez señaló: "Yo estoy chocha de por lo menos ser el vestido distinto, por lo menos el que tiene otra cosa. Me gusta".