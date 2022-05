Una vez más, Catherine Fulop llamó la atención de todos con el contenido que compartió en su cuenta de Instagram. La queridísima actriz venezolana-argentina cuenta con miles y miles de seguidores que están atentos a todo lo que sube y llenan sus publicaciones de grandes elogios.

Ahora, la ex participante de MasterChef Celebrity subió una fotografía junto a su madre en el día de su cumpleaños. "¡Felices 86 Mama´! Esta creo que fue la ultima vez que estuvimos juntas, no sabes lo que te extraño. Extraño sentarme contigo en la cocina y compartir un cafecito, una charla. Siempre haz sido tan guerrera, tan fuerte y compasiva a la vez, que te tome como ejemplo, aunque creo no poder superarte", indicó.

Y Fulop, continuó: "Gracias mamá por tantos abrazos, tantas palabras de amor. Eres la mejor mamá que podía haber soñado. Que Dios te siga dando mucha salud y pronto te pueda ver para darte los abrazos que no nos hemos dado en todo este tiempo. Te amo. Bendición Mamá. ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!".

Catherine Fulop provocó una lluvia de comentarios con esta fotografía junto a su mamá

Sus fanáticos no demoraron en aparecer y la postal provocó una lluvia de comentarios. "Que belleza tu madre y que belleza de foto, Dios te la bendiga mucho", "Las mamás son lo más grande. Feliz cumpleaños para ella", "Anda a verla y abrazarla ya. Cuando falte ya es tarde y nadie sabe cuándo. Yo la perdí hace 25 años y cada año la extraño más", "Cathy anda a verla ahora que la tenés. El extrañar hoy se soluciona, mañana no", "Muchas felicidades para mamá Cleo, una dulce con su sonrisa maravillosa" y "Qué hermosas palabras, todo lo que nombraste de tu mami en este posteo lo veo reflejado en vos", son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer.