Catherine Fulop se encuentra atravesando un gran presente laboral. La actriz venezolana-argentina más querida es una de las famosas que deslumbra en la pantalla de Telefe en el reality culinario más visto de la TV, MasterChef Celebrity. No hay quien no quede fascinado y estalle en risas cada vez que se hace sus apariciones delante de las cámaras del programa.

Sin embargo, en la última emisión del ciclo que conduce Santiago del Moro, la actriz sorprendió a todos por su estado de ánimo. Para llevarle tranquilidad a sus fanáticos, Cathy optó por compartir un texto y unas llamativas fotografías en su cuenta de Instagram, donde la siguen miles y miles de personas.

"Mi gente bella, bello martes para todos", comenzó su relato. "Quería contarles que la grabación de ayer de MasterChef fue justo antes de Navidad, tenemos algunos episodios adelantados, (no es en vivo) son fechas sensibles sobre todo si perdimos un ser querido", continuó.

Catherine Fulop

Y agregó: "Además, me habían hackeado mis redes sociales y me estaban extorsionando. Esos días manejaba un nivel de estrés importante y creo que puede pasar que no siempre estemos pum para arriba. A eso sumarle los seres querido que no pueden estar con nosotros por la distancia (mi mamá esta en Venezuela) y ese fin de semana me había quemado la mano para completar el cuadro. Jajajaja ahora rio porque ya pasó y me encuentro súper bien".

Catherine Fulop le lleva tranquilidad a sus fanáticos con estas llamativas fotografías

Finalmente, cerró: "Se los quería contar porque mucha de mi gente que me quiere, me pregunta que me pasa y en realidad es que me pasaba esas tres semanas atrás. Bueno, ¡no se preocupen me encuentro bien! ¡¡¡Gracias por todos los mensajes amorosos!!!

Se les quiere".