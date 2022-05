Por qué Adamari López no volvió a actuar en ninguna telenovela

Todos recordamos a Adamari López en telenovelas como “Mujer de madera'', “Gata salvaje”, “Amigas y rivales” y “Locura de amor”, programas que marcaron para siempre su carrera. Pero desde hace diez años, aunque ha tenido pequeñas participaciones en el medio, no la hemos visto protagonizar ningún drama, algo que llama la atención de todos sus seguidores.

Sabiendo que esta es una pregunta que se repite una y otra vez, fue que Adamari López decidió reponerla a través de un video que compartió en su canal de YouTube. “El Molusco me hizo la pregunta del millón... ¿Volverías a hacer novelas?”, escribió en la descripción que acompaña al clip.

El Molusco y Adamari López venían hablando un poco de lo que ha sido la carrera de la presentadora, hasta que él lanzó la pregunta: "¿Por qué ya no haces más telenovelas? ¿Esa etapa ya pasó?".

“Me casé, me fui a Miami, me divorcié.... todos esos procesos. Ahí me quedé. No sé, como que se me dio la oportunidad de quedarme en Miami, me abrieron las puertas para ser conductora de “Un nuevo día”, que hoy se llama “Hoy día””, comenzó contando la protagonista de “Amigas y rivales”.

Y después de una breve introducción fue que finalmente respondió la duda de todos sus seguidores:

“Y van a ser diez años, ahora en mayo, que llevo como conductora de televisión. No es que esté negada a actuar o a volver a un proyecto dramático, me encantaría. Pero, ahora que tengo una hija me encanta el tiempo que puedo pasar con ella después de que salgo de trabajar, y con una novela esos tiempos son mucho más difíciles”.

Adamari López está muy enfocada en su hija y en su carrera como conductora.

¿Adamari López no volverá a actuar?

La actriz dejó en claro que por el momento no está dispuesta a formar parte de una telenovela o un drama largo que le exija mucho tiempo. Esto no quiere decir que no la podamos llegar a ver haciendo algunas participaciones en la televisión, tal como hizo en el 2017 en “La fan”.

Hoy en día prefiere dedicarle todo el tiempo que tiene después de trabajar a su pequeña hija Alaïa para poder disfrutarla al máximo. Sobre todo porque siente que está creciendo muy rápido y no quiere perderse de lindos momentos junto a ella. Una decisión que no fue nada difícil porque por suerte pudo encontrar un trabajo que le permitirá el equilibrio que necesita.

¿Qué piensas de la decisión de Adamari López sobre su carrera?