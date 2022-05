Mónica Ayos se convirtió en mamá en 1992 cuando llegó al mundo Federico. A los pocos meses del nacimiento del bebé, se separó de Mario Valencia, el papá del niño, tras haber sufrido situaciones de agresiones y muy malos tratos. Poco después, conoció a Diego Olivera con quien se casó, actualmente vive una hermosa historia de amor y fruto de su relación nació Victoria, que hoy ya tiene 18 años.

Mónica Ayos junto a su hija Victoria Olivera

En Instagram, Ayos suele compartir varios momentos junto a la joven y sus fanáticos han quedado sorprendidos con el increíble parecido que tienen. De hecho, hay algunos que han expresado que parecen hermanas y lucen como "dos gotas de agua".

Dos gotas de agua: el sorprendente parecido de Mónica Ayos y su hija Victoria

Recientemente, por el día de la madre en México, la actriz le dedicó unas palabras a sus hijos que emocionaron a más de uno en la web. "La vida me invitó a tomar caminos y decisiones que me llevaron proyectar mas allá de mis sueños, en otros países y navegando culturas varias, con mis hijos, mi compañero de ruta y una carrera que amo. Hoy aquí en México festejo el día de la madre y en octubre en mi tierra, Argentina. Ni en mis deseos mas locos imaginé (después de tantas vidas en una que parecía haber vivido), que seguiría coleccionando desafíos de proyección divinos", expresó.

Y agregó: "Conformar esta realidad en familia sostenida en el tiempo, juntos, fue de las elecciones con mas claridad. La travesía se trataba de unirnos y también lograr en mí unir a todas las que fui sin involucionar. La premisa era no retroceder en lo ganado, aprendido y cursado, así fue, y es con esa claridad (llena de anécdotas en el proceso) con la que puedo mirar hoy a los ojos a mis hijos, ellos no tienen idea cuánto me enseñaron y cuanto aprendí encontrando el eje perfecto para seguir girando en esta vida hermosa que construimos a la par".

"Aprendemos a acompañar y ser acompañados, nos plantamos en la vida a disfrutar no tan rotos, con todos los pedazos cementados, unidos en una pieza, enteros, fuertes y con orgullo mutuo. Poder ser y verlos crecer. GRACIAS", cerró su publicación Ayos.