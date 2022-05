Sol Pérez sabe cómo llevar el color negro y verse bellísima

Sol Pérez es una de las figuras argentinas que, desde que irrumpió en los medios, jamás ha dejado de pasar desapercibida. Ya sea por una cosa o por otra, la conductora de Canal 26 está en el centro de todas las miradas. Recientemente, estuvo en boca de varios por el controversial look que eligió para la ceremonia de los Premios Martín Fierro.

Sol Pérez en los Premios Martín Fierro

La panelista de eltrece lució un vestido verde que si bien muchos aplaudieron por ser arriesgado y distinto a lo que se ve normalmente, hubo otros que no tuvieron problemas en criticarla abiertamente. Benito Fernández manifestó: "Me encanta el color pero mucha pierna y panza. Es un poco mucho". Patricia Profumo señaló: "Me hubiese gustado no tanto tajo".

Al enterarse del alboroto que causó su outfit, Socios del Espectáculo la abordó y ella se limitó a responder: "Te digo que si no nos quedamos siempre en el mismo vestido, todas iguales. Yo estoy chocha de por lo menos ser el vestido distinto, por lo menos el que tiene otra cosa. Me gusta".

Ahora, nuevamente llamó la atención de todos en Instagram con uno de sus looks. En la red, donde la siguen miles y miles de personas, Pérez enseñó cómo llevar el color negro y lucir fabulosa y conquistó varios corazones.

En las fotografías se la ve con una preciosa remera sin hombros, un ceñido jean y unas divinas botas altas. Acompañó las prendas con unos hermosos aros colgantes, un delicado make up y el pelo suelto.

