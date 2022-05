Nuevamente, Sol Pérez dio de qué hablar. En esta ocasión, por el precioso vestido verde que lució en la 50° entrega de los Premios Martín Fierro. Como suele hacer siempre, la ex conductora de Canal 26 compartió el outfit elegido en su cuenta de Instagram, donde la siguen miles y miles de personas, y la llenaron de elogios.

Sol Pérez

"Sos mi preferida, la más diosa y todo te queda divino. Éxitos Sol te mereces lo mejor de este mundo", "La más", "Linda", "Diosa", "Facherita", "Eres perfecta", "Increíble", "Bellísima", "Tallada a mano", "Bombonaza" y "Maravillosa y elegante como siempre", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer.

Sol Pérez lució un precioso vestido verde para la cámara y la llenaron de elogios

Si bien en la red fue aplaudida y muchos quedaron fascinados con su look, algunos criticaron su elección para la alfombra roja. Benito Fernández señaló: "Me encanta el color pero mucha pierna y panza. Es un poco mucho". Por su parte, Patricia Profumo expresó: "Me hubiese gustado no tanto tajo".

Pérez fue parte del gran evento que se realizó en el lujoso Hotel Hilton de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta allí llegaron cerca de 700 invitados que cumplieron con todos los protocolos sanitarios. El premio mayor, el Martín Fierro de Oro, se lo ganó uno de los ciclos del que ella fue parte: MasterChef Celebrity.

La joven pasó por el reality culinario de Telefe y sorprendió a sus admiradores con sus grandes habilidades culinarias. Si bien en un primer momento arrancó con el pie izquierdo la competencia, tuvo una segunda oportunidad y quedó a pasos de llegar a la gran final.