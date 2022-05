El duro momento que vivió Jack Nicholson cuando se enteró de su verdadero pasado

Jack Nicholson pasará a la historia como uno de los más grandes actores estadounidenses. Durante siete décadas, el actor nacido en Nueva Jersey ha dominado la pantalla grande, con interpretaciones valientes en películas como "Busco mi camino", "El resplandor" y "Atrapado sin salida", entre otras. El actor ganó tres Premios Oscar a lo largo de su carrera.

Jack Nicholson ha intentado mantener los detalles de su vida personal en secreto. Sin embargo, la privacidad que había mantenido se quebró en la década de 1970, gracias a una investigación realizada por un reportero de la revista Time, en donde le reveló al actor, y al mundo entero, que la familia de Nicholson no era en absoluto lo que él pensaba.

Jack Nicholson nació el 22 de abril de 1937 en Neptune, Nueva Jersey, Estados Unidos, y creció en la ciudad de Manasquan, en la costa de Jersey. Sus padres, o al menos las dos personas que él creía que lo eran, fueron John y Ethel May Nicholson. El joven creció con sus "padres" y con June, 17 años mayor que él, quien creía que era una hermana mucho mayor, y otra (en realidad su tía), Lorraine.

Sin embargo, resultó que June había quedado embarazada y no estaba segura de quién era el padre. Los abuelos de Jack Nicholson decidieron criar al niño como si fuera su propio hijo, no su nieto, y nunca decirle la verdad. June y Lorraine estuvieron de acuerdo, y el actor creció con su madre y su tía actuando como sus hermanas.

La familia finalmente se mudó a la ciudad de Nueva York y la gente del pueblo se olvidó rápidamente de cualquier rumor.

Jack Nicholson se mudó a Los Ángeles con su “hermana”

June era una aspirante a actriz, y cuando Jack tenía 16 años, se mudó a Los Ángeles para perseguir sus sueños. Por otra parte, el actor ganador del Oscar había terminado la escuela secundaria con calificaciones lo suficientemente buenas como para obtener una beca universitaria parcial, pero no tenía rumbo ni interés, y prefería apostar a los ponis y tomar algunos turnos como salvavidas.

En 1954, Jack Nicholson decidió seguir a su "hermana" a Los Ángeles, donde tenía un apartamento. En ese momento, tuvo algunos trabajos ocasionales antes de que un productor local de MGM lo viera, y en 1958, comenzó a formar parte de películas de terror de bajo presupuesto. En 1969 le llegó su gran oportunidad en la película "Busco mi camino", la cual lo consolidó como actor.

Mientras tanto, June no tuvo el éxito que consiguió Jack, y murió en 1963 a los 40 años.

Un reportero de la revista Time reveló la verdad

En 1974, Jack Nicholson, de 37 años, era una de las estrellas más importantes de Hollywood y, como parte de la publicidad de su próxima película "Chinatown", la revista Time decidió hacer un reportaje sobre él. Cuando los investigadores estaban recopilando información de la infancia y la ascendencia de Jack, se encontraron con algunos hechos que no concordaban con la narrativa que el actor había estado proporcionando.

Su padre no estaba muerto, estaba vivo y bien, y sus hermanas eran en realidad su madre y su tía. Jack Nicholson descubrió todo esto cuando los investigadores lo llamaron por teléfono para pedir una aclaración.

Jack llamó a su cuñado para obtener algunas respuestas."Shorty, esto es lo más jodido que he escuchado. Un chico me llama por teléfono y dice que mi padre todavía está vivo y que Ethel May no era realmente mi madre, que June era mi madre", dijo durante la llamada.

Eventualmente, Shorty y Lorraine, que aún vivía, confirmaron la historia y todo el secreto que sus abuelos habían intentado mantener se derrumbó.

¿Conocías este detalle en la vida de Jack Nicholson?