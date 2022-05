Una vez más, Mónica Ayos se llevó todas las miradas con el material que subió a su cuenta de Instagram. En esta ocasión, la querida actriz argentina, radicada en México, sorprendió a los internautas con un adorable álbum de fotos retro junto a sus hijos, Federico y Victoria.

Mónica Ayos junto a sus hijos, Federico y Victoria

"La vida me invitó a tomar caminos y decisiones q me llevaron proyectar mas allá de mis sueños, en otros países y navegando culturas varias, con mis hijos, mi compañero de ruta y una carrera que amo. Hoy aquí en México festejo el día de la madre y en octubre en mi tierra, Argentina. Ni en mis deseos mas locos imaginé (después de tantas vidas en una que parecía haber vivido), que seguiría coleccionando desafíos de proyección divinos", comenzó diciendo la mujer de Diego Olivera.

El adorable álbum de fotos retro de Mónica Ayos y sus hijos

Y continuó: "Sería muy ingrata si no reconozco que la vida me abrió un gran abanico para elegir a conciencia. Agradezco cada día, me redescubrí, supe d verdad ver las vueltas raras q retrasaban el viaje hermoso q me llevaba hasta mi presente. No fue fácil con tanto zigzag detrás y horizontes por delante, era mucha responsabilidad no seguir hilvanando traspiés pero si de algo me jacto es de haber elegido finalmente desde un lugar emocional inteligente e interesante".

"Conformar esta realidad en familia sostenida en el tiempo, juntos, fue de las elecciones con mas claridad. La travesía se trataba de unirnos y también lograr en mí unir a todas las que fui sin involucionar. La premisa era no retroceder en lo ganado, aprendido y cursado, así fue, y es con esa claridad (llena de anécdotas en el proceso) con la que puedo mirar hoy a los ojos a mis hijos, ellos no tienen idea cuánto me enseñaron y cuanto aprendí encontrando el eje perfecto para seguir girando en esta vida hermosa que construimos a la par", agregó junto a las preciosas imágenes.

El adorable álbum de fotos retro de Mónica Ayos y sus hijos

"No pifiarla desde el ego o desde la acción por la mirada del afuera, tras ese recorte errado que pueden tener de uno y al que tantas veces reaccionamos cediendo, solo para no defraudar. Cuando la careta parece no desprenderse, mimetizándose con la mueca, la carcajada o el llanto, siento que son los hijos, o quienes ocupen el lugar del amor más genuino, quienes despejan y nos permiten ver claramente, ponen la lupa, nos vuelven mas lúcidos, menos forros, mas adultos, empáticos, menos egoístas, más considerados, mucho mas humildes, y relajados", expresó.

Noticias Relacionadas Mónica Ayos posó otra vez desde el gimnasio y maravilló a sus admiradores con los resultados de su trabajo

Finalmente, Ayos cerró: "Aprendemos a acompañar y ser acompañados, nos plantamos en la vida a disfrutar no tan rotos, con todos los pedazos cementados, unidos en una pieza, enteros, fuertes y con orgullo mutuo. Poder ser y verlos crecer. GRACIAS".