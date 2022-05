Mónica Ayos no deja de sorprender con el contenido que comparte en su cuenta de Instagram. Allí, son miles y miles de personas quienes la siguen y están atentas a cada paso que da. Desde hace un tiempo, se muestra muy orgullosa con los resultados de su duro entrenamiento en el gimnasio. Ahora, una vez más, se llevó todas las miradas con un llamativo álbum.

Mónica Ayos

"Hola domingueros. Va queriendo la cosa", redactó junto al contenido que se llenó de comentarios. "Impecable", "Explosión de belleza", "Diosa total", "Sos hermosa, siempre lo fuiste", "Bella", "Danos tus tips", "Quiero la receta", "Genia" y "Cada día más linda", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer.

El llamativo álbum de fotos de Mónica Ayos en el gimnasio

Recientemente, también dejó maravillados a sus fanáticos con un romántico mensaje que le dedicó a su marido, Diego Olivera, por su aniversario de natalicio. "Feliz cumpleaños a al hombre de mi vida. Una nueva vuelta al sol festejándote desde el amor", comenzó diciendo.

Y agregó: "Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo pa' volar a otros nidos... ay amor...si me das a elegir, entre tú y la gloria pa' que hable la historia de mí por los siglos ,ay amor...si me das a elegir entre tú y la riqueza con esa grandeza que lleva consigo, ay amor... Me quedo contigo".

Ayos y Olivera se conocieron a fines del año 2000 cuando fueron convocados para trabajar juntos en Matrimonios y algo más. Ella fue a la primera reunión del elenco acompañada de su hijo Federico, que en ese entonces tenía siete años, y al verla, el actor se enamoró al instante.