No hay dudas de que Mónica Ayos es perseverante y como dice el dicho "persevera y triunfarás". Hoy, la actriz argentina, radicada en México, deslumbra en Instagram con los resultados de su trabajo en el gimnasio que le llevó tiempo, paciencia y mucha constancia.

Desde hace un tiempo, comparte los logros que va alcanzando con su entrenamiento y sus admiradores quedan fascinados. Ahora, en su última publicación volvió a posar desde el vestuario del gimnasio y se llevó todas las miradas en la red. "Acá... negociando con la ley de gravedad", redactó junto a las imágenes.

Mónica Ayos posó otra vez desde el gimnasio y maravilló a sus admiradores con los resultados de su trabajo

Los comentarios no demoraron en aparecer y algunos la alentaron a competir en fisicoculturismo. Ante esto, ella indicó: "Yo hasta acá llego, más no me gusta, para mi cuerpo y altura 1,63 esto ya esta bien. Además, ni en pedo le pongo la garra de una competición porque ya sufriría de ansiedad antes de arrancar. Abandono al toque. Me aburro rápido de todo jajajjajajaja. Con esto tamo' bien".

Mónica Ayos

Otra admiradora le escribió: "En la otra vida Diosito me dará otro cuerpito, que no parezca frigobar, chiquita cuadrada y blanca. Al menos cintura". Ayos le respondió: "¡Te amé! Me hiciste largar carcajada. Todos nos encontramos con cosas que nos gustan más de nosotros y otras menos. Algunas veces somos crueles frente al espejo y no hay por qué... En la imperfección y el contraste está lo distinto y está bueno. Lo importante es cultivar el espíritu y hacer lo que se pueda y nos guste con el envase. Igual seguramente exageras groso".

Y ante la duda de una usuaria de si había hecho "un pacto" porque "no se pueden creer" los resultados que va obteniendo, la mujer de Diego Olivera, señaló: "Ojalá, jajaja con un pacto estaría presionada a seguir, sin pacto estoy esquivando excusas para no derrapar en un McDonald's jajaja".