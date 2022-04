Mónica Ayos le dedicó un video a sus seguidores y provocó una ola de mensajes

Mónica Ayos y Diego Olivera se conocieron a fines del año 2000 cuando fueron convocados para trabajar juntos en Matrimonios y algo más. Ella fue a la primera reunión del elenco acompañada de su hijo Federico, que en ese entonces tenía siete años, y Olivera se enamoró al instante.

Mónica Ayos

"Yo venía de unos años de mucho laburo y, a su vez, de mucha exposición. Diego apareció en mi vida cuando yo transitaba un cambio fuerte, una búsqueda de identidad genuina, correrme un poco del ojo de la tormenta hacia un puerto más calmo, en el que deseaba anclar y que él haya aparecido en esa etapa fue una señal hermosa y muy oportuna", contó Ayos, tiempo atrás, en una entrevista con La Nación.

Al poco tiempo de ese primer encuentro, la dupla dio el gran sí y trajeron al mundo a Victoria, quien hoy ya tiene 18 años de edad. Hace poco más de una década residen en México y su partida fue en búsqueda de nuevos desafíos laborales. Tanto la carrera de Ayos como la de Olivera creció notablemente y se los ve muy felices y cómodos en el país azteca.

Mónica Ayos y Diego Olivera

Desde allí, Ayos se dedica a compartir divertido contenido en su cuenta de Instagram, donde la siguen miles y miles de personas. Ahora, le dedicó un video a sus seguidores y provocó una ola de mensajes. "Para ustedes", comenzó diciendo y continuó: "Un montón me escriben sugiriéndome audios del clásico 'Esperando la Carroza' y como parece que se los perdieron (los hice a principios de pandemia) se los subo todos juntos tipo popurrí en este post homenajeando este cine tan nuestro".

Los internautas quedaron fascinados y le dejaron todo tipo de comentarios. "Me muero, es una genialidad. Un Oscar. Con esto te tendrían que dar un Oscar. Sos lo más", "No se puede hacer mejor, genia", "Qué barbaridad de interpretación", "No puedo dejar de reírme", "Avanti el cine nacional", "Grosa", "Como me hacés reír", "Una genia Mónica, lo miro mil veces y sigo riéndome" y "Eres genial", son algunos de los tantos que se alcanzan a leer.