Mónica Ayos posó desde el gimnasio y enseñó los resultados de su perseverante trabajo

Más de una década atrás, Mónica Ayos se mudó a México junto a su familia. Si bien se la ve fantástica desde el país azteca, el cambio no le fue nada fácil. "Yo fui la más 'melanco', pero nunca dejé que la nostalgia me apague el humor, porque saber encontrar razones para reír genuinamente es lo que me salvó la vida desde muy chica", reconoció en una entrevista con Clarín.

Y agregó: "Tampoco sabía hasta dónde yo confiaba en tener las ganas suficientes de reinventarme, de nuevos lugares de conquistas, y a su vez no sentir que iba desdibujándome en la búsqueda. Sigo redescubriéndome en todas las que fui, y me asombra verme como un dínamo, siempre avanzando sin parar".

Sobre la decisión de irse de la Argentina, contó: "México llegó como un desafío interesante a nivel proyección laboral para Diego, una oportunidad alucinante de ir por más traspasando lo planeado en nuestras metas, y casi sin querer modificando nuestro punto cardinal para afianzar el proyecto de familia y de profesión que veníamos construyendo".

"Nunca dudamos que él debía hacerlo, y nunca fue una opción dejarlo pasar, lo que no sabíamos era cómo atravesarlo sin perdernos en el intento. Una mañana del 2011 despertamos todos bajo el mismo cielo", señaló.

Mónica Ayos

Ayos es una de las figuras argentinas radicadas en el exterior que más activa está en Instagram. En la red cuenta con miles de seguidores que están pendientes de cada paso que da y cuando sube una nueva publicación la llenan de hermosos mensajes. Ahora, la mujer de Diego Olivera posó desde el gimnasio, enseñó los resultados de su perseverante trabajo físico y no pasó desapercibida por ningún internauta.

