Qué fue de la vida de Carmen Electra después de Baywatch

La hermosa Carmen Electra es muy popular y ha aparecido en los titulares con bastante frecuencia en el pasado, con sus apariciones en varias series de televisión, como Baywatch, sus actuaciones de baile e incluso como modelo de Playboy.

Sin embargo, se ha ido distanciando del centro del medio del espectáculo en los últimos años, por lo que Carmen Electra ha tenido muy pocas apariciones en televisión y directamente desapareció de los tabloides.

La actriz y modelo tiene una carrera actoral de 25 años con muchos altibajos, pero el papel que definitivamente más se destacó en su carrera es la interpretación de Lani McKenzie en Baywatch. Se unió al elenco de la serie en 1997, además de aparecer en varias películas y series el mismo año, incluyendo "All That", "Just Shoot Me!" y "American Vampire".

Carmen Electra después de Baywatch

En los dos años siguientes, tuvo muchas oportunidades dentro del mundo de la actuación. En 1998 obtuvo el papel principal en la película llamada The Chosen One: The Legend of the Raven.

En 2000, Carmen Electra tuvo una pequeña aparición en Scary Movie, además de regresar para las secuelas, iniciando así una nueva etapa dentro de las películas satíricas. De 2000 a 2015, la también empresaria centró su carrera como actriz en actuar en películas en lugar de series de televisión, por lo que apareció en películas como Navidad en el país de las maravillas, Book of Fire, El tiburón de dos cabezas y Chocolate City.

La carrera de Carmen dio un giro en la otra dirección después de 2015, y asumió muchos papeles en series de televisión: Dance Moms, Dance Fever, Los reyes de la colina, Alone Together e incluso en Hell's Kitchen en 2021.Además de una exitosa carrera como actriz basada principalmente en películas de comedia, Carmen Electra también es una famosa modelo de Playboy.

Apareció en varias revistas Playboy a lo largo de la década de 1990, lo que la convirtió en el símbolo sexual del momento y una diva hasta la década de 2000. En 2012, se unió al equipo de jueces de Britain's Got Talent durante una temporada, así como de So You Think You Can Dance.

¿Qué hará Carmen Electra en 2022?

Aunque Carmen Electra ha tenido muy pocas apariciones en televisión en los últimos 5 años, es muy activa en las plataformas de redes sociales, especialmente en Instagram.

A menudo publica su dieta, rutinas de ejercicios e incluso fotos de trabajos a lo largo de su carrera. En el último tiempo ha compartido mucho sobre su participación en el programa Domino Masters de Fox.