Pizza boloñesa: una receta muy deliciosa y fácil de preparar

Tenemos la solución perfecta para todos los días en los cuales se te antoja comida rápida pero no tienes ganas de cocinar. Con la receta de hoy, aprenderás una deliciosa pizza bolognesa que podrás preparar desde la comodidad de tu casa. No pierdas tiempo y prepárate para deleitar a tus invitados. Además, no sólo aprenderás cómo preparar el topping de boloñesa, si no que también aprenderás a preparar la masa de tu pizza desde cero. Pierde el miedo y descubre cómo preparar una muy deliciosa receta.

Preparar esta receta es muy fácil, realmente no necesitas demasiados ingredientes. Si no te consideras fan de la mozzarella, puedes utilizar cualquier otro tipo de queso. Recuerda que lo importante de esta pizza es que esté bien sazonada. Pon manos a la obra y prepara esta delicia. Aprende a preparar una pizza simple y llena de sabor, que deslumbrará a todos tus invitados. Disfruta de un delicioso platillo con nuestra receta.

Pizza boloñesa

Ingredientes:

Para la masa

400 gr. de harina 000

220 cc. de agua tibia

2 cdas. de Aceite Blend

1 cda. de levadura seca

1 cdta. de sal fina

3 cdas. de salsa de tomate

Rocío Vegetal Oliva

Para la cubierta

1 hilo de Aceite Blend

½ cebolla

200 gr. de carne picada

½ pocillo de vino blanco

½ taza de puré de tomates

150 gr. de mozzarella

Orégano c/n

Ají molido c/n

Sal y pimienta c/n

Procedimiento:

Colocar en un bowl la harina en forma de corona, salar por el borde, agregar en el centro el agua tibia, la levadura, el Aceite Blend e integrar hasta formar un bollo. Cubrir con un paño de cocina y dejar reposar por 60 minutos.

Luego, lubricar una pizzera con Rocío Vegetal Oliva y estirar la masa, pintar con salsa de tomate y pre cocinar al horno por unos minutos. Retirar y reservar.

Para la Boloñesa, picar la cebolla en cubos pequeños. En una sartén calentar un hilo de Aceite Blend y sofreír la cebolla hasta que esté transparente. Agregar la carne picada, salpimentar, mezclar. Cuando comience a cambiar de color, agregar el vino blanco y dejar evaporar el alcohol. Agregar las especias y la salsa de tomates, integrar bien y cocinar hasta que evapore el exceso de líquido y la carne esté cocida. Retirar del fuego y reservar.

Precalentar el horno.

Cortar la mozzarella en rodajas finas, disponerlas sobre la masa reservada, añadir por encima la salsa Boloñesa. Llevar al horno hasta calentar bien la cubierta.

