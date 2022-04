El ranking de los mejores amantes que tuvo Jennifer López

Jennifer López lo tiene todo. Desde una sensualidad inigualable, pasando por la fama y el éxito en la industria del espectáculo, hasta un historial de romances frondoso. La actriz de origen latino supo conquistar varios corazones y también romper otros tantos. Todo lo que hace genera interés, ya sea su carrera artística o cinematográfica, campañas publicitarias o solidarias, y en especial lo que se relaciona con sus amoríos. Por eso siempre despertó gran curiosidad conocer quiénes fueron sus mejores amantes.

La intérprete de 52 años supo ser protagonista de toda la trama sentimental que rodea a Hollywood. A través de sus diferentes relaciones con actores, bailarines, y otros, J Lo mantuvo una constante vigencia, aún cuando no representara papeles o no lanzara nuevos productos para las discográficas. Y en los últimos tiempos se tomó un momento para realizar un balance de la performance sexual de sus ex parejas.

La actriz latina y sus romances dieron mucho que hablar

Quiénes fueron los mejores amantes de J-Lo

Primero podemos hacer un breve repaso por las ex parejas de Jennifer López. Entre los que más destacan podemos citar a Ben Affleck, Marc Anthony, Caspter Smart, Tommy Mottola; Sean Combs, Cris Judd, David Cruz, Wesley Snipes, Ojani Noa, entre otros. Claro que no todos impactaron de igual modo en el corazón y espíritu de J-Lo.

Podemos empezar por el que ella consideró sin dudar su mejor amante: el cetro se lo llevó... Marc Anthony. Ambos coincidieron en producciones de discográficas, que les organizaron un tema a dúo, pero no se enamoraron hasta muchos años después. De entrada, nadie apostó demasiado por la pareja, pero ellos duraron. Y ella suele recordar muy bien sus dotes para el amor. El bailarín, sin dudas, lo dio todo.

Luego parece seguirle otro bailarín: Casper Smart. Este joven varios años menor que J-Lo resultó ser para ella todo un hallazgo en varios planos. La conquistó y si bien el romance nunca despegó del todo, al menos en las prácticas amatorias, pudieron levitar.

Otro gran artista de la intimidad de Jennifer López fue... otro bailarín: Chris Judd. Tras bailar para artistas de la talla de Michael Jackson y coreografiar vídeos para, entre otros, Julio Iglesias, Chris Judd (45) aterrizó en el universo J.Lo. Su primer contacto profesional fue para el videoclip de 'Love Don't Cost a Thing', pero poco a poco fueron intimando y acabaron casándose. Las pistas del amor en la vida de J- Lo parecen nunca detenerse.

Only you: Marc Anthony, el latin lover de J-Lo

Sean Combs fue otro de los amantes preferidos de Jenniffer López. Podrían haber sido la pareja del milenio, de no ser por aquel extraño accidente con tiros y pistolas de por medio que casi llevan a la cantante a la cárcel. La tensión sexual entre ambos era indiscutible, y por lo que parece, más real de lo que pensábamos.