¿Te pasó? Los sueños eróticos más comunes

Los sueños eróticos pueden abordarnos de noche en más de una ocasión. En esas aventuras íntimas oníricas podemos estar en los brazos húmedos de varias personas de nuestro mundo cotidiano. Incluso podemos llegar entreverarnos con quien menos lo sospechamos. En definitiva, los sueños tienen sus propias reglas, pero debajo de ellas subyacen diferentes significados. Aquí nos proponemos ahorrarte lo que te gastarías en una sesión en la que intentarías buscar las respuestas de esos sueños húmedos.

En el plano de los sueños igualmente 1 más 1 no es dos. Porque a veces lo que creemos más literal no es tan así. Cada sueño esconde los significados más intrincados, y generalmente pueden llegar a representarnos cuestiones diferentes a las que aparentan. Por eso es importante entendernos antes a nosotros para luego adentrarnos en las claves de nuestros sueños, en especial los sueños eróticos.

Los sueños eróticos pueden tener más de un significado

Cuáles son los sueños eróticos más comunes

De acuerdo a algunos estudios desde el campo de la psicología, uno de los sueños eróticos más recurrentes es tener sexo con el o la ex. La explicación a esto que llega desde el consultorio es que si sueñas que tienes relaciones sexuales con tu ex pareja podría significar que tienes problemas sin resolver. Incluso puede llegar a significar que extrañas la intimidad que tenías con esa pareja. Aunque también puede significar que aún hay temas que no resolviste de ese vínculo. Que quedan cuestiones pendientes, no necesariamente desde el plano sexual. O también que por fin estás próximo a superar los rencores o remordimientos que te quedaron de esa ruptura y que lo vas a olvidar.

Otro sueño erótico recurrente puede ser con personas famosas. La explicación que dan los terapeutas es que si sueñas que te acuestas con un famoso es hora de cambiar de pareja: La reflexión que suelen dar es que ese sueño implica que tu confianza se ha disparado y crees que eres digno de mucho más de lo que tu pareja actual puede ofrecerte. Aunque también pueda representar que estás pretendiendo un salto de calidad de tu vínculo actual. ¿Ves? No todo es siempre tan literal.

El sexo con extraños en los sueños también suele tener más de una interpretación. Generalmente, se suele asociar este sueño erótico a un "comportamiento masoquista" y que tu actividad sexual cayó en un pozo, es muy aburrida, o directamente no existe. Pero también puede representar que buscás relanzar tu vida sexual y salir de la zona de confort de no querer estar con nadie para no exponerte.

Los sueños eróticos pueden anticiparnos cambios próximos

También podemos soñar que tenemos sexo para engañar a nuestra pareja y tal vez lo que represente es que nos sentimos abandonados o sin la debida atención que creemos merecer. O que quizás tenemos miedo de que nos engañen a nosotros.

Finalmente, si sos heterosexual y sueñas que tenés sexo con alguien de tu mismo sexo, esto no quiere decir que seas homosexual o bisexual". Este tipo de sueños solo indican el deseo de ser amado. Que deseas aceptarte a vos mismo tal cual sos.