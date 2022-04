La reconocida actriz mexicana Victoria Ruffo, tiene una larga trayectoria en el mundo de la actuación para telenovelas. El amor por la televisión lo lleva en la sangre, pues es hermana de la también actriz Gabriela Ruffo y de la productora de televisión Marcela Ruffo. Victoria ha participado de reconocidas tiras televisivas como "Corazón Guerrero", "Cita a ciegas", "Las amazonas", "La Malquerida", entre otras.

Victoria lleva más de 40 años de carrera en la industria del entretenimiento, pues debutó en 1979 en la película "Discoteca es amor", con Armando Silvestre y Maritza Olivares. Años más tarde se hizo famosa por sus personajes en las telenovelas de los años ‘80 como "Simplemente María", "Juana Iris" y "La fiera", así como por su belleza particular.

Actualmente, la actriz de 59 años sigue cautivando al público con otras estrategias. Hace unos meses, Victoria creó una cuenta de Tik Tok donde sube videos graciosos que fueron virales y la posicionaron como “La reina de Tik Tok”, puesto que disputa con Érika Buenfil.

La protagonista de "Corona de lágrimas", también ha dado de qué hablar en las últimas horas, puesto que se dio a conocer el dato de que puso una extravagante condición para seguir en las telenovelas, según lo que reveló el periodista mexicano de espectáculos Gustavo Adolfo Infante.

Esta es la razón por la que Victoria Ruffo dejaría las telenovelas

En las últimas horas, el periodista Gustavo Adolfo Infante discutió en su canal de YouTube con sus colaboradores y el público sobre quién es la verdadera reina de las telenovelas y mencionó que para él se disputan el título dos personalidades: Victoria Ruffo y Verónica Castro.

Fue en este contexto que el periodista de espectáculos dijo que Ruffo, le reveló durante una entrevista que dejaría de hacer telenovelas cuando ya no le dieran los papeles protagónicos: "En una entrevista que le hago yo a Vicky Ruffo y le digo 'Oye Vicky, ¿estás preparada para dejar de ser protagonista de telenovelas' y me dijo 'no, el día que no sea protagonista dejó de hacer telenovelas'", recordó el también conductor.

Actualmente, la estrella de Televisa está grabando la segunda temporada de "Corona de lágrimas", un melodrama que se lanzó en el 2012 con Victoria como Refugio Chavero Hernández. Ahora, se volverá a retomar la historia en donde se dejó y la actriz volverá a ser la protagonista, compartiendo créditos con Mane de la Parra, África Zavala y Maribel Guardia.