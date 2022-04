La miniserie de Netflix que es tan mala como adicitiva

Existe en Netflix una miniserie de esas que se pueden ver en un fin de semana y que al final de la misma te quedas con la sensación de que "estuvo mal, pero no tan mal". Ya tu sabes, la trama no es demasiado buena pero es tan adictiva que no puedes dejar de verla.

La miniserie de Netflix de la que hoy hablaremos en Clickbait. Es fácil caer en ella, aunque la descripción de Netflix reza: "Luego del secuestro de Nick Brewer acompañado de un perverso giro cibernético, sus allegados se apresuran por descubrir quién está detrás del hecho y sus motivaciones".

Esta miniserie tiene sólo 8 capítulos que no duran más de 50 minutos cada uno. Nick Brewer (Adrian Grenier) fue secuestrado mientras Internet se plagaba de grabaciones suyas, golpeado y sosteniendo carteles con mensajes como "abuso de mujeres" o "a los cinco millones de visualizaciones moriré".

Su hermana y su esposa no entienden qué sucede, mientras descubren -o sospechan- que Nick tiene una doble vida que ni siquiera imaginan.

La crítica cuestionó esta miniserie, no por sus actuaciones, sino por las resoluciones que tienen los distintos enigmas. Que, por cierto, son muchos. Cierto es que despierta ese "no sé qué" por el cual cuando le das play, te quedas hasta el final. Así que tú decides qué harás.

Los protagonistas de esta miniserie de Netflix son Zoe Kazan, Betty Gabriel y Adrian Grenier.