Descansa profundamente: esta es la mejor postura para dormir

Dormir bien cada noche puede ser el anhelo de muchos, de aquellos que pasan horas divagando en pensamientos sin poder cerrar un ojo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el 40 por ciento de la población duerme mal, y asegura que para descansar correctamente es necesario dormir, al menos, seis horas al día. El insomnio, esa imposibilidad de conciliar el sueño, representa la pesadilla de todas esas personas.

Las causas del insomnio pueden ser externas e internas. Algunas de ellas son los problemas de salud, consumo de sustancias nocivas, el estrés, las preocupaciones e incluso una mala alimentación. Otra causa que muchos no tienen en cuenta y resulta imprescindible para un buen descanso es la postura que elegimos para dormir. Encontrar la mejor postura para dormir nos ayudará a que nuestro cuerpo se relaje, y se renueve de energía para afrontar un nuevo día.

Esta es la mejor postura para dormir

Encontrar la postura perfecta para dormir no siempre tiene que ser la que más cómoda nos resulte. De hecho, los expertos aseguran que no en todas las posturas se descansa igual, y no todas son tan beneficiosas para cuerpo y mente.

Según un estudio llevado a cabo por la Universidad de Stony Book, en Nueva York, la mejor postura para dormir es la de decúbito lateral izquierdo, es decir, dormir de costado sobre el lado izquierdo.

Según los científicos encargados de este estudio, publicado en la revista 'The Journal of Neuroscience', además de proporcionarnos el mejor descanso, esta postura es beneficiosa para el cerebro. Señalan que favorece el drenaje linfático, contribuyendo a eliminar residuos del sistema nervioso central, lo que, aseguran, ayuda a prevenir en el futuro algunas enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson.

Además, apuntan que al dormir de lado, una posición en la que se apoya la columna vertebral y el cuello, alivia la acidez estomacal, problemas como el reflujo y evita, en muchos casos, los molestos ronquidos. También aseguran que es la mejor para las mujeres embarazadas y para la comodidad del feto.

Conoce cuál es la peor postura para dormir

Si hay posturas más beneficiosas, también las hay menos beneficiosas. En el último caso, expertos señalan que la peor posición para dormir es boca abajo, ya que se ejerce una mayor presión en la espalda y en los pulmones. Además, tras una noche acostado en esa posición, se pueden sentir molestias en el estómago.