Brutal: lo que le pasa a tu cerebro si usas la bicicleta seguido

La bicicleta está en el garaje o en la vereda y espera por ti. El cerebro es el órgano más beneficiado con su uso.

La bicicleta es una de las mejores medicinas para el cerebro. Un estudio publicado en el Journal of Alzheimer's Disease en 2023 confirmó que las personas que pedalean con regularidad tienen un 30% menos de riesgo de desarrollar demencia.

Por qué usar la bici más seguido El ejercicio aeróbico activa el hipocampo, la zona del cerebro responsable de la memoria y el aprendizaje. Treinta minutos de bici tres veces por semana bastan para generar cambios medibles en la estructura cerebral. Los datos son contundentes.

bici Pedalear aumenta el flujo de sangre al cerebro. Más sangre significa más oxígeno y más glucosa llegando a las neuronas. Ese proceso estimula la producción de BDNF, una proteína que los científicos llaman "fertilizante cerebral" porque favorece el crecimiento de nuevas conexiones neuronales. El cerebro se fortalece con cada pedaleada.