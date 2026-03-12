Brutal: lo que le pasa a tu cerebro si usas la bicicleta seguido
La bicicleta está en el garaje o en la vereda y espera por ti. El cerebro es el órgano más beneficiado con su uso.
La bicicleta es una de las mejores medicinas para el cerebro. Un estudio publicado en el Journal of Alzheimer's Disease en 2023 confirmó que las personas que pedalean con regularidad tienen un 30% menos de riesgo de desarrollar demencia.
Por qué usar la bici más seguido
El ejercicio aeróbico activa el hipocampo, la zona del cerebro responsable de la memoria y el aprendizaje. Treinta minutos de bici tres veces por semana bastan para generar cambios medibles en la estructura cerebral. Los datos son contundentes.
Pedalear aumenta el flujo de sangre al cerebro. Más sangre significa más oxígeno y más glucosa llegando a las neuronas. Ese proceso estimula la producción de BDNF, una proteína que los científicos llaman "fertilizante cerebral" porque favorece el crecimiento de nuevas conexiones neuronales. El cerebro se fortalece con cada pedaleada.
La bici también reduce el cortisol, la hormona del estrés que en niveles altos daña las neuronas del hipocampo. Menos estrés sostenido en el tiempo equivale a menos deterioro cognitivo. Ese mecanismo explica por qué los ciclistas habituales envejecen con mayor lucidez que quienes llevan una vida sedentaria.