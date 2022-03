Adiós insomnio: estos trucos mentales te harán dormir en cuestión de minutos

Te encuentras muy agotado, tu cuerpo no da más y pide dormir. Sin embargo, la mente no para de ir y venir pensando en las preocupaciones del día, lo que te impide descansar, una noche más. Pasan las horas y decides agarrar el celular o alguna distracción para dejar de pensar, aunque esa opción no ayuda mucho, pues tus ojos se mantendrán despiertos por la luz. Ya no sabes qué hacer, hasta que en un momento, sin saberlo, te duermes. Al despertar, sientes que no has descansado nada, te falta la energía y te puedes sentir ansioso e irritable.

El insomnio es un trastorno del sueño muy común en las personas de nuestra sociedad. Puede ser agudo o crónico según la duración que tenga. El primer caso es el más recurrente en la actualidad y las causas más frecuentes incluyen estrés en el trabajo, presiones familiares o un evento traumático. Por lo general, dura días o semanas. El insomnio crónico, en cambio, dura un mes o más. La mayoría de los casos de insomnio crónico están ligados a problemas médicos, y el consumo de sustancias como la cafeína, el tabaco y el alcohol también pueden ser una causa.

A pesar de todo lo que conlleva padecer este trastorno, los expertos han confirmado cuáles métodos de relajación son útiles para tratar el insomnio. Rebecca Robbins, instructora en medicina del sueño de la Escuela de Medicina de Harvard, habla de trucos mentales para relajar la mente y poder dormir.

1. Respiración profunda

Cambiar el ritmo de la respiración ralentiza el ritmo cardíaco, reduce la presión arterial y estimula el sistema de "descanso y digestión" del cuerpo, que puede desconectar la preocupación y la ansiedad. Comienza por respirar profundamente por la nariz contando lentamente hasta seis, asegurándote de que puedes sentir que tu estómago se eleva con la mano a medida que se llena de aire. Cuenta hasta seis nuevamente mientras dejas escapar el aire lentamente.

2. Visualización

Imagina un lugar tranquilo y pacífico en tu mente y llénalo con objetos, colores y sonidos específicos. Los investigadores han descubierto que las personas que visualizan en detalle pueden expulsar los pensamientos no deseados de sus mentes con más éxito.

3. Tiempo de preocupación, antes de acostarte

En ese período de tiempo fuera del dormitorio podrás preocuparte por las cosas que se deslizan en tu mente por la noche.