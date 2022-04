Tips contra el mal aliento

El mal aliento es un problema grave, que trae dificultades de autoestima y de relaciones sociales. Quien lo padece muchas veces se siente menoscabado por no poder disponer de una libre expresión, o de tener miedo a las reacciones ajenas ante el olor que despide al hablar. Existen diferentes causas del mal aliento, y tantas estrategias como para combatirlas. Lo más importante es entender que este problema puede remediarse a partir del hábito para contrarrestarlo, con técnicas de higiene y preparados para ingerir y realizar gárgaras. Lo importante en este sentido es conocer diferentes consejos y llevarlos a la práctica.

El mal aliento, o la llamada halitosis, se debe a una deficiencia en nuestra higiene bucodental. Esto puede derivar en el temido mal aliento. No cepillarnos los dientes con frecuencia, no hacer uso del hilo dental o no prestar atención a nuestra lengua en ese protocolo de limpieza, hará que se acumule la llamada placa bacteriana en nuestros dientes. Las caries y la enfermedad de las encías, también estimulan la aparición de la halitosis

El mal aliento puede ser consecuencia de un mal cepillado

Consejos contra el mal aliento

Lo primero que podemos hacer contra el mal aliento es cambiar nuestras dietas. Reducir la ingesta de alimentos con alto contenido de azúcar o de proteínas y las dietas bajas en carbohidratos. También debemos evitar el exceso de proteínas ya que las comidas con alto contenido proteico liberan gases sulfurosos que no se metabolizan.

Las dietas cetogénicas también promueven el mal aliento. El “aliento ceto” se produce cuando el cuerpo quema grasa para obtener energía y las células grasas se convierten en cetonas.

En cuanto al café y el tabaco, los dos reducen la producción de saliva, lo cual da mayor proliferación a las bacterias dentales que generan el mal aliento. Un consejo es mermar las cantidades de café y eliminar el cigarrillo, lo cual también beneficiará a nuestros pulmones.

Las infecciones respiratorias, los problemas hepáticos y renales o algunos tipos de cáncer también favorecen la aparición de la halitosis.

El cigarrillo también genera mal aliento

Remedios caseros contra el mal aliento

La buena higiene bucodental, la hidratación, una alimentación balanceada y equilibrada ayudará contra el mal aliento. Otros consejos hablan de pequeñas infusiones de plantas como la ortiga, que ayuda a eliminar toxinas acumuladas en el cuerpo o de otro tipo de plantas aromáticas como la menta, el romero, el hinojo y el anís, también son efectivas para combatir la halitosis. Lo mismo que el vinagre de manzana y el perejil.