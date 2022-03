Mónica Ayos abrió el baúl de los recuerdos y recibió cientos de mensajes en Instagram

Nuevamente, Mónica Ayos llamó la atención de todos con el contenido que compartió en su cuenta de Instagram. Son casi un millón de personas quienes están pendientes de cada movimiento que hace en la red y llenan sus publicaciones de comentarios.

Ahora, la actriz argentina, radicada en México desde hace tiempo, optó por abrir el baúl de los recuerdos y subir un pequeño video para hacer estallar de risa a sus admiradores. "Lunes de recordar esos TikToks de pandemia que nos hicieron esbozar algo parecido a una sonrisa al menos por un rato entre medio de tanta locura", comenzó diciendo junto a las imágenes.

Y sumó: "Con todo mi humor y amor a mi amiga hermosa Anabel Cherubito que tanto hemos reído juntas cuando nos tocó tenernos de compañeras. Síganla que además de ser la tipa más laxa que conozco en el mundo, es muy genia en temas de vida sana".

Los mensajes de sus fanáticos no demoraron en aparecer. "Gracias. Me hacía falta reír un rato", "Qué genial que sos", "Juro que me morí de risa a carcajadas hasta dolerme la panza. ¡¡¡Estuviste genial!!!", "Me encantó", "Jaja espectacular", "Sos lo más, me encanta", "Está muy bueno como herramienta para risoterapia" y "Genia", son algunos de los tantos comentarios que se alcanzan a leer.

Mónica Ayos

Está claro que Ayos posee un gran sentido del humor que se refleja en los divertidos videos que sube a la web. La artista ha imitado a grandes figuras como Susana Giménez, Moria Casán y Verónica Castro. Además, por el aniversario de fallecimiento de Gilda colgó en la red un peculiar video donde interpretó una versión propia de Corazón Valiente y todos rieron con sus ocurrencias.