Mónica Ayos se roba todas las miradas en Instagram con este particular video

Mónica Ayos es una de las tantas figuras argentinas que genera un gran alboroto cada vez que sube nuevo contenido a las redes sociales. En su cuenta de Instagram, donde la siguen cerca de un millón de personas, la actriz se dedica a compartir contenido de su rutina diaria, fotografías de su emprendimiento de indumentaria, postales con su amado Diego Olivera y particulares videos que hacen estallar de la risa a sus admiradores.

Ayos cuenta con un singular sentido del humor y no le teme al ridículo. Así es como, en más de una oportunidad, se llevó todas las miradas en la web con sus ocurrencias. Ahora, subió un pequeño clip parodiando a la diva de los teléfonos, Susana Giménez, y cosechó decenas de mensajes.

"Hola Susana. Les comparto un recuerdo de plena pandemia investigando todas las formas de usar TikTok", redactó junto a las imágenes. Los comentarios aparecieron de inmediato. "Sos una genia", "Te amo, me hacés reír tanto", "Qué momentos de risa me has causado", "Divertida", "Bellísima, talentosa y humilde" y "Sos genial", son algunos de los tantos que se alcanzan a leer.

No es extraño ver que Mónica tenga tanta popularidad, ya que es una artista que tiene casi 40 años de trayectoria. Comenzó de muy chica, cuando tenía tan sólo 11 años y su carrera no paró de ir en ascenso. Arrancó en la TV, bailó tango con su papá y demostró todo su talento arriba de las tablas.

Mónica Ayos

En la actualidad, no sólo se desempeña en el mundo de la actuación, sino que también está dando sus primeros pasos en el mundo de la moda y sus prendas fascinan a cientos de mujeres.