Charlotte Caniggia cautiva desde las alturas con un fabuloso conjunto rosa

Recientemente, Charlotte Caniggia confesó que su red social favorita es Instagram y la razón es evidente. Allí la joven tiene más de un millón de seguidores que quedan fascinados con el contenido diario que comparte y llenan sus publicaciones de hermosos comentarios. "Me mandan mensajes y a veces los leo algunos. Nunca tengo nada agresivo, por suerte", manifestó la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

No usa Twitter porque considera que ahí todos son "unos barderos" y en la misma nota también habló de los mensajes que le llegan a su teléfono. "Amo borrar chats. No me gusta tener el WhatsApp explotado por gente. No tengo muchos grupos porque no me gustan, solo uno de amigas que se llama Hola, en el que somos tres amigas", indicó en No es tan tarde, el ciclo de Telefe.

Y acerca de lo que encuentra cuando escribe su nombre en Internet, contó: "Si me busco en Google me aparece Charlotte Caniggia Halloween, Instagram, edad, novio, MasterChef".

Charlotte Caniggia

Ahora, en una de las últimas publicaciones que subió a la web, Charlotte cautivó a todos los usuarios desde las alturas con un fabuloso conjunto rosa. Los halagos de sus fanáticos, como era de esperar, no demoraron en aparecer.

"Qué diosa", "Soñada", "Charlotte, una Barbie argentina", "Hermosa", "Qué bonita", "Preciosa", "Qué elegancia", "Divina", "Qué mujer", "Siempre elegante" y "La mejor", son algunos de los tantos elogios que se alcanzan a leer junto a las imágenes.