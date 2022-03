Verónica Castro anuncia su retiro de los escenarios y se despide con una película

Verónica Castro se ha convertido en una de las leyendas del espectáculo mexicano. Con sus reconocidas telenovelas y su participación en “La casa de las Flores”, emitida por la plataforma Netflix.

Verónica Castro ha dejado en claro en redes sociales, anunciando el posible retiro de la actuación con su película “Cuando sea joven”. El proyecto que protagonizará a lado de Natasha Dupeyrón -quien interpretará una versión joven de la actriz-, está en sus planes que esto sea último que haga de manera profesional en su vida.

La actriz realizó una sesión de fotos para la revista “Caras” de Argentina. El lugar indicado para la entrevista fue su casa de Acapulco, en donde reside desde los inicios de la pandemia. Cuando todo estaba dispuesto apareció Verónica Castro con su abundante cabellera plateada y sus hermosos ojos que lucen muy bellos.

Es por ello que Verónica Castro ha expresado: “Yo sí lo he aceptado el paso de la edad y me ha gustado. Me gustan mis 70 años, mis canas y mis arrugas. Me gustan mis abandonos de mi cabeza, porque a veces se me va la onda y que no me acuerdo de cosas, mas tengo a un público maravilloso que me recuerda toda mi carrera. Ese público me ha hecho regresar al pasado y me pongo muy feliz”, aseguró.

Imagen: Soy Carmin

Verónica Castro también ha dicho: “Es que, si bien Verónica se siente joven, ya ha realizado decenas de películas y obras de teatro y quizás está un poco cansada y tiene ganas de disfrutar sus nietos. “El número 70 está en todos lados. Me llamaron de Televisa para hacer los 70 años, se juntó con mis 70, y el rostro del Heraldo fue en 1970”, comentó. La imagen de la actriz en redes sociales con su blanca cabellera se ha vuelto viral y afirma todo lo que piensa en este momento de su vida.