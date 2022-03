De no creer: este fue el trabajo que tuvo Bad Bunny antes de ser millonario

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, es el rapero y compositor puertorriqueño más escuchado del momento. Su estilo de música es generalmente definido como trap latino y reggaetón, pero también supo incorporar otros géneros como rock, kizomba y soul en sus sencillos. El “conejito malo”, por la traducción del nombre a español, es conocido por tener una entonación grave y rasposa y hacer notar un llamativo y colorido estilo.

Bad Bunny saltó a la fama en el año 2016, con el lanzamiento de su tema debut "Diles", grabado bajo el sello disquero Hear This Music con la colaboración de Ñengo Flow, Ozuna, Arcángel y Farruko. Desde ese entonces, el cantante de tan solo 28 años, supo mantenerse entre los artistas más escuchados a nivel internacional. Canciones como "No me conoce" y "Te deseo lo mejor" se han convertido en algunas de las más reproducidas en las diversas plataformas musicales del artista.

Benito, además, fue nominado para grandes premios como los Latin Grammys, y realizó presentaciones en los Grammys americanos. Así es que, en tan solo 6 años, Bad Bunny ha ganado un gran reconocimiento por fanáticos y colegas.

No obstante, su comienzo fue muy diferente a su posición actual. Benito reconoció en distintas entrevistas que su infancia y adolescencia fue como la de cualquier persona común y corriente de su ciudad natal. Quién diría que aquel muchacho nacido en Puerto Rico y de aspecto retraído lograría hacer realidad sus sueños al grado de convertirse en un exitoso músico internacional.

El trabajo de Bad Bunny antes de ser famoso

Desde que Bad Bunny tenía cinco años mostró interés por la música; su primer impulso para entrar en ese mundo musical fue cuando por Navidad le regalaron un álbum de Vico C, con lo cual se motivó a cantar, componer y producir. Tenía para entonces 13 años. Durante su adolescencia estudió comunicación audiovisual en la Universidad de Puerto Rico. Sin embargo, el creador de “Yo Perreo Sola” dejó la carrera para trabajar y con ello poder hacer música.

El mismo Benito reveló cómo fue su salto a la fama, durante una entrevista con el afamado Don Francisco: "Yo en el 2016 estaba trabajando en un supermercado, estaba de empaquetador. Fue todo muy rápido, yo aún no lo puedo creer. Yo poco a poco me di a conocer en las redes sociales, hasta que una casa disquera, Hear This Music, me contrata, me filman y ahí comenzamos el proyecto de Bad Bunny”.