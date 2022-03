Todo lo que hay que saber sobre la gira de Bad Bunny en México

Bad Bunny es el artista del momento. Estamos en condiciones de decir que todo lo que toca lo convierte en un éxito, desde el lanzamiento de sus tenis en colaboración con Adidas hasta su participación dentro de la última temporada de la serie de Netflix, “Narcos”.

Es por todo esto (y mucho más) que no resulta sorprendente que los boletos para las dos giras que va a estar haciendo durante este 2022 se hayan agotado en cuestión de horas. Si todavía no tienes tus entradas, no pierdas las esperanzas, siempre surge alguna oportunidad imprevista o, por qué no, quizás una nueva fecha.

¿En qué países y ciudades tocará Bad Bunny?

Este año, Bad Bunny tiene dos giras planeadas por todo el continente americano. La primera es "El Último Tour del Mundo 2022", la cual ya empezó y en la que recorrerá 17 ciudades de Estados Unidos, desde febrero hasta los primeros días de abril. Cuando esta finalice tendrá tan solo un par de días para descansar y comenzar con lo que será “Bad Bunny: World’s Hottest Tour”.

Esta última gira, que todos estamos esperando, comenzará el 5 de abril en Orlando, Florida, y finalizará el 9 de diciembre en Ciudad de México. Pasando por países como República Dominicana, Chile, Argentina, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Guatemala.

En México inicialmente había anunciado dos fechas, una el 3 de diciembre en el Estadio BBVA en Monterrey y la última el 9 de diciembre en Estadio Azteca en Ciudad de México, pero como los boletos se agotaron en cuestión de minutos, sumó un día más en CDMX.

Bad Bunny tendrá tres conciertos en México:

3 de diciembre 2022 en Estadio BBVA en Monterrey, México

9 y 10 de diciembre 2022 en Estadio Azteca en Ciudad de México

¿Cuánto cuestan los boletos de Bad Bunny?

El precio de los boletos de Bad Bunny varían según la ciudad y el país, incluso, el cantante llegó a decir que en Estados Unidos los precios eran más elevados para poder ofrecerle a sus seguidores latinoamericanos un precio mucho más accesible.

El costo de los boletos de la gira “Bad Bunny: World’s Hottest Tour” en México van de 660 a 3,336 pesos mexicanos, mientras que los tickets para la zona General cuestan desde 3,600 hasta 8,450 pesos mexicanos. Los valores van oscilando dependiendo de la zona y la ubicación que se elija. Aunque, hay que decir que, si para este momento no se han agotado, es probable que no tengas mucha opción de elegir, pues ya deben estar quedando los últimos.

¿Ya estás listo para disfrutar de una noche épica en el “Bad Bunny: World’s Hottest Tour”?