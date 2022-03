Por qué Netflix quitó de su catálogo a 'El señor de los cielos'

El señor de los cielos se lanzó en abril de 2013 por Telemundo y Canal Caracol y de inmediato captó la atención de los televidentes. Escrita por Luis Zelkowicz y Mariano Calasso, narra las aventuras y delitos que cometió el mexicano Amado Carrillo, a quien se lo llamó Aurelio Casillas en la ficción.

El encargado de darle vida a este personaje fue Rafael Amaya, quien conquistó varios corazones con su actuación delante de las cámaras y por su papel en la tira, el mexicano fue galardonado en varias ocasiones. Gracias a la gran respuesta del público, la producción lanzó siete temporadas que fueron todo un éxito y hoy ya está trabajando en la octava entrega que pronto se podrá ver en la cadena de TV estadounidense propiedad de Comcast a través de la NBCUniversal.

Hasta hace poco, los fanáticos de la tira podían encontrar todos los capítulos completos en Netflix y verlos una y otra vez. Hoy, quienes intenten ver ese contenido en la plataforma de streaming más popular del mundo fallarán en el intento. Pero, ¿por qué la empresa de entretenimiento quitó la producción estadounidense de su catálogo? Aquí te lo contamos.

Netflix obtiene licencias de series y películas de todo el mundo, y aunque realizan acciones para poder mantener los títulos en su catálogo, algunos de estos son eliminados por acuerdos de licencia. "Si renovamos una serie o película, permanecerá en Netflix para que puedas disfrutar de ella. Si un título no se renovará, te avisaremos un tiempo antes de que deje de estar disponible", explican.

Rafael Amaya en El señor de los cielos

Cuando está por vencer la licencia de algún producto, la empresa tiende a evaluar varios factores: disponibilidad de los derechos del título, la popularidad, costos y entre otros. Así es como diariamente ingresan nuevos títulos y también, salen de la plataforma otros.

En este caso particular, la tira no es una producción original de Netflix, sino que es de Telemundo y al vencer, no se renovó la licencia.