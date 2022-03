Una vez más, Nati Jota se llevó todas las miradas con el contenido que compartió en su cuenta de Instagram. Ahora, la joven influencer de 27 años acaparó la atención de sus más de dos millones de seguidores vestida de médica. "La doctora Jota", comenzó diciendo junto a la fotografía en la que se la ve con una bata blanca, un estetoscopio colgado en su cuello, una credencial y una llamativa taza.

Y continuó: "¿Ya vieron la nueva temporada de 'The Good Doctor 5' en Prime Video? Nuevos personajes, más drama e historias únicas en estos nuevos episodios con el doctor Shaun Murphy, el más querido de todos! Si no la viste, ¡aprovechá que tenés bocha por delante y arrancala ya! Yo ya me creo médica y todo, qué decirte".

Nati Jota se vistió de médica y le llovieron comentarios en Instagram

Los internautas no demoraron en aparecer y llenaron la publicación de comentarios. "Me encanta", "La mejor serie", "Hermosa la doc", "Genia", "Necesito un turno para que sanes mi corazón", "Una doctora muy guapa", "¿Dónde atendés?", "Divina", "Te admiro" y "Es un montón", son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer.

Nati es una de las jóvenes argentinas que más activa está en la virtualidad y no sólo cautiva cuando da señales de vida en la web, recientemente enamoró a cientos de televidentes con su paso por 100 argentinos dicen. La influencer reemplazó a Darío Barassi en el ciclo que conduce en eltrece e hizo estallar en risas con sus ocurrencias al aire.

Uno de los momentos más divertidos fue cuando se animó a bailar zumba con un concursante. Junto a Gustavo demostró sus aptitudes para la danza al ritmo de Lovumba de Daddy Yankee. Una vez que terminaron, le hizo un particular pedido al hombre.

"Gus, si necesitás un ‘reemplazito’ me llamás cualquier cosa, yo ya reemplacé a Barassi pero ya se me acaba la joda, así sigo reemplazando distintos tipos de laburo", expresó bromeando.