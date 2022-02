Nati Jota conquistó miles de corazones en Instagram con esta fotografía desde la cama

Nati Jota es una de las figuras argentinas que más activa se muestra en Instagram. Allí, la joven posee miles de seguidores que están atentos a cada una de sus ocurrencias y siguen de cerca todos sus movimientos. Nati logró llamar la atención de los internautas contando sus desventuras amorosas y hoy, posee una gran exposición no sólo en las redes, sino también en los medios.

Antes de su gran salto a la fama, tuvo un encuentro con Ricardo Fort, uno de los mediáticos más queridos, y poco tiempo atrás contó de qué se trató. "Tenía 17 o 18 años. Iba a un boliche que quedaba enfrente de uno que iba siempre Fort. Ink, creo que se llama. Yo justo salí, estaba llorando, pues mucho drama. Un chico no me había dado bola. Un llantito bien, inocente", comenzó su relato frente a las cámaras de Telefe.

Y continuó: "Estaba sentadita en la puerta de Ink como esperando que algo suceda, a que alguien me rescate, que alguien se apiade, a que alguien me bese básicamente".

"Pasa él en su Roll Royce en plena época suya, y yo me acerqué porque soy cholula. Bajó la ventana y me dijo ‘hola’ y yo le dije ‘hola estoy llorando’. Y Ricardo me dijo ‘sí, lo veo’", detalló. El chocolatero le consultó por qué lloraba y ella le reveló que "por un chico malo". Frente a esto, Fort le dio un consejo antes de continuar su camino. "Bueno, pero no te tienen que tratar mal", señaló él y partió.

Hoy, Nati continúa soltera y, pocas horas atrás, compartió una fotografía en la web que conquistó miles de corazones. "Cierto que febrero es el mes del amor, yo lo paso sin novio pero con un rojo fuego igual", redactó junto a una instantánea desde la cama.

