Viajar a Perú en otoño: por qué es una opción cada vez más elegida

Perú se llena de argentinos: el destino que gana terreno este otoño. Perú ofrece cultura, historia y naturaleza en un solo viaje.

Machu Picchu, uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo. Foto: Efe.

No es casual. Cada vez más argentinos eligen Perú para viajar en otoño. La combinación de precios accesibles, cultura y clima agradable impulsa esta tendencia. Además, la cercanía y la variedad de paisajes hacen que el viaje sea atractivo para escapadas cortas.

Perú en otoño: por qué crece entre viajeros argentinos El turismo en Perú viene en alza. En 2025, el país recibió más de 795.000 visitantes internacionales solo en los primeros meses, con un crecimiento sostenido tras la recuperación del sector . Argentina figura entre los principales turistas.

Uno de los mayores atractivos es Machu Picchu. Esta ciudad inca recibe más de 1,5 millones de visitantes al año y sigue siendo el principal imán turístico del país . Para muchos argentinos, es un viaje pendiente.

Machu Picchu es uno de los atractivos turísticos más visitados de Sudamérica Foto: archivo MDZ Machu Picchu es uno de los atractivos turísticos más visitados de Sudamérica Foto: archivo MDZ Cusco también gana protagonismo. Su mezcla de historia, arquitectura y paisajes lo convierte en una parada obligatoria. Desde allí parten excursiones a sitios arqueológicos y rutas de trekking que atraen a viajeros de toda la región.

Lima suma otro punto fuerte. La capital combina gastronomía reconocida a nivel mundial con opciones culturales y vida urbana activa. En los últimos años, se posicionó como uno de los centros culinarios más importantes de Latinoamérica.