Si hablamos de las celebridades más queridas en la Argentina, Catherine Fulop estaría dentro de las primeras. Hoy, la actriz venezolana-argentina se encuentra participando en MasterChef Celebrity, el reality culinario más visto de la televisión, y sus fieles seguidores quedan encantados cada vez que se prenden las cámaras de Telefe.

En el último tiempo, debido al cansancio, los platos de Fulop no habían sido los mejores. Sin embargo, en la última emisión, el jurado la felicitó y la artista no pudo evitar emocionarse. "Cathy, no venís tan bien en la competencia. Venís como media… más para abajo que para arriba. Y cuando te ordenás, haces las cosas muy bien como hoy. Yo te quiero felicitar porque las proporciones del plato están bien. Muy buen trabajo", señaló Damián Betular.

Germán Martitegui, reconoció: "Este plato tuyo está a otro nivel de lo que venías haciendo. Tiene mucho sabor, las texturas están perfectas y la presentación es muy linda. Seguiste tu instinto y eso está bueno. Tu plato podría estar en un restaurante".

Sorprendida y muy movilizada, Cathy manifestó: "Creo que van decantando las cosas. Es como que ahora entiendo cuando me hablan de cocina. Antes me decían las cosas y me ponía tan nerviosa, parecía que me hablaban en japonés y no entendía nada. Ahora empezaron a decantar muchas cosas y estudio mucho. Gracias a los maestros que siempre dan buenos consejos. El esfuerzo se va notando y lo estoy disfrutando más".

Catherine Fulop se va despidiendo del verano con estas fotografías desde el jardín

En su cuenta de Instagram, Fulop tiene miles de seguidores que siguen bien de cerca todo lo que hace y la llenan de comentarios cada vez que sube nuevo contenido. Diariamente, la artista llama la atención con lo que comparte y ahora lo hizo con una serie de fotografías desde el jardín.

"Se esta yendo el verano. Amo esta época del año y siento que me carga de energía y hace que valga la pena todo el resto del año", redactó junto a las imágenes que recibieron cientos de elogios.