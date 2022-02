El increíble y sencillo test que indica si eres una persona egoísta

Los test de personalidad son un verdadero fenómeno en las redes sociales. Los internautas encontraron en ellos una excelente alternativa para combatir el aburrimiento y además, para conocer en pocos segundos aspectos de su forma de ser. Aquí te proponemos un nuevo reto que te sorprenderá con sus asombrosos resultados.

¿Te animas a descubrir lo que demuestra de ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte a primera vista. Allí están todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Cuchillo: eres una persona que sabe a la perfección lo que desea en la vida. Si algo entra en tu cabeza, difícilmente otro pueda hacerte cambiar de opinión. Por momentos eres muy terco y testarudo. Sueles ser egoísta porque, en la mayoría de los casos, buscas tu propio beneficio y te posicionas como prioridad en todo. No te gusta enseñar tus sentimientos y prefieres que te vean como alguien frío para evitar que te lastimen. Solamente das el brazo a torcer y cedes con los miembros de tu familia.

istockphoto

Zanahoria: te caracterizas por ser una persona sumamente insegura. Tienes un asombroso potencial que no logras explotar por temor. Te cuesta muchísimo tomar decisiones y buscas asistencia para poder hacerlo. Tienes toda tu energía puesta en el futuro y no disfrutas del presente. Debes aprender que lo único cierto que posees es el hoy, cuando lo hagas descubrirás que la vida no es tan difícil, ni complicada como creías. Crees en las relaciones amorosas para siempre y te destacas por tu fidelidad.