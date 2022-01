El increíble y sencillo test que te dirá si eres una persona perfeccionista y meticulosa

Los test de personalidad están causando sensación en las redes sociales. Los internautas encontraron en ellos una gran alternativa para combatir el aburrimiento y además, los asombrosos resultados que arrojan sorprenden a más de uno. Por esta razón, aquí te proponemos un nuevo reto que te permitirá saber más acerca de tu forma de ser de una manera muy sencilla.

¿Te atreves a descubrir lo que revela sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte al instante. Allí todas las respuestas. Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Pez: eres una persona que se destaca por su practicidad para resolver conflictos. Nunca dejas que te gane el miedo y eres muy tranquilo. Tratas a los demás del mismo modo que te gusta que lo hagan contigo. Evitas prejuzgar y buscas ponerte siempre en los zapatos del otro. Perdonas con mucha facilidad y no sueles guardar rencor. Te escapas de la gente negativa y prefieres no discutir por asuntos sin sentido. Siempre buscas ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío.

istockphoto

Oso: tiendes a sobresalir por ser alguien muy perfeccionista y meticuloso. Los errores no están permitidos en tu vida y te cuesta mucho reconocer cuando cometes uno. Te caracterizas por ser generoso, bondadoso y simpático. Siempre buscas el bienestar de quienes te rodean y amas estar en pareja. Adoras tener relaciones amorosas largas y crees que todos tienen una media naranja esperando ser encontrada. No te gusta mantenerte en la zona de confort y te escabulles de los lugares en los que sientes que no te permiten crecer.