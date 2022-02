Maribel Guardia se lleva todas las miradas en Instagram desde el gimnasio

Recientemente, Maribel Guardia no se quedó callada y salió a defender con uñas y dientes a su hijo Julián Figueroa luego de que comenzara a circular un rumor sobre una supuesta recaída en sus problemas de consumo. Según trascendió, el joven había retomado la bebida alcohólica de forma descontrolada y le había generado graves daños en su salud.

"No es cierto, Julián está estudiando psicología. Está tomando cursos, porque está estudiando filosofía por otro lado… toma clases, pero gracias a Dios ha estado muy bien”, manifestó en Sale el Sol.

Maribel Guardia y Julián Figueroa

Además, desmintió el supuesto divorcio del cantante. "Están maravillosamente bien y yo con ella me llevo increíblemente bien, la quiero mucho. Compartimos muchas cosas y tenemos una relación inmejorable", indicó la actriz costarricense. Además, por su parte, Julián también habló sobre el tema y poniéndole fin a las especulaciones, reconoció: "No es verdad, gracias a dios he estado muy bien desde hace tiempo. Lo que pasa es que estoy tomando unos cursos, prefiero no decir dónde porque es parte de mi privacidad".

Guardia es una de las figuras que más activa se muestra en Instagram y día tras día sorprende con el contenido que comparte. Posee más de siete millones de seguidores que están atentos a cada paso que da en la virtualidad. Ahora, una vez más, se llevó todas las miradas desde el gimnasio.

"Un poquito de ejercicio. ¿Qué tal su día? Espero este lleno de actitud y energía positiva. Besos y bendiciones en la distancia", redactó junto a una fotografía en la que se la ve con precioso conjunto deportivo realizando actividad física.

