A sus 62 años, Maribel Guardia despliega toda su belleza con un vestido verde esmeralda

En más de una ocasión, Maribel Guardia ha demostrado ser muy atenta y comprometida con sus compañeras de trabajo. Un claro ejemplo de ello es lo que ocurrió ahora con Ninel Conde, quien está atravesando un complicado momento por su marido, Larry Ramos, y ha recibido total apoyo por parte de la artista costarricense.

"Le mandé un mensaje estuve escribiéndome con ella, que dios la bendiga, la verdad es que está pasando por momentos muy difíciles, no se lo deseo a nadie y la pobre sus últimos tiempos son de muchos problemas no sé cómo lo logra, como tiene esa fuerza para seguir adelante", explicó Guardia.

Y señaló: "Ella me contestó, no ahondé mucho porque no me gusta meterme en las cosas privadas nada más decirle que Dios la acompañe".

Maribel Guardia

Si bien a lo largo de su carrera Maribel se ha caracterizado por mantenerse al margen de los conflictos y llevar un perfil discreto, cuando sube contenido a sus redes sociales genera un gran revuelo y no pasa desapercibida para nadie.

Ahora, en una de sus últimas publicaciones, la actriz desplegó toda su belleza y demostró, a sus 62 años, ser una de las mujeres más hermosas. "Si estás deprimido estás viviendo en el pasado. Si estás ansioso estás viviendo en el futuro. Si estás en paz estás viviendo en el presente", aconsejó a sus fans con dos postales luciendo un precioso vestido verde esmeralda.