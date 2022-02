Evangelina Anderson enseñó cómo le quedó el dedo tras su doloroso accidente doméstico

Evangelina Anderson es una de las figuras argentinas que más presente está en Instagram. La modelo tiene cerca de tres millones de seguidores que están atentos a cada paso que da. Desde hace tiempo se encuentra viviendo en Alemania por el trabajo de su marido, Martín Demichelis. Él se desempeña como director del Bayern Munich II.

Evangelina Anderson

Si bien está lejos de su tierra natal, Anderson no quiere perder contacto con sus miles de admiradores: suele mantener un diálogo fluido con ellos y les permite que le realicen preguntas. Ahora, la bellísima artista abrió el diálogo y las consultas fueron muy variadas.

Una de las internautas quiso saber cómo se encontraba del doloroso accidente doméstico que sufrió algunos meses atrás. "¿Cómo te quedó el dedo que te rebanaste? A mí me pasó lo mismo", indagó la usuaria.

"¡Muy bien! Se regeneró solito. No me cosieron ni me pegaron. Cerró solo y se volvió a formar la entera", respondió ella y sumó: "Lo único es que ya pasaron cinco meses y aún no tengo sensibilidad".

Además, habló sobre la donación de óvulos, contó por qué sus hijos no usan uniforme en el colegio, cómo se recupera su hija Emma, de los límites de velocidad en las rutas alemanas y reveló que le encanta hacer ejercicio físico, entre otros temas.