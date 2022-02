Sol Pérez conquistó corazones con esta serie de fotos desde el mar de México

Sol Pérez armó las valijas y emprendió rumbo a México para tomarse unas merecidas vacaciones. Este año, a diferencia de otros, optó por no realizar temporada teatral ni en Mar del Plata, ni en Carlos Paz. "Uno necesita vacaciones, laburé todo el año gracias a Dios, pero necesitaba el descansito. Este año decidí quedarme, no hacer temporada. No me veía con las ganas y energía para hacer teatro. Sentía que no tenía la energía puesta ahí y dije me quedo", señaló en una entrevista algunas semanas atrás.

Ahora, desde las paradisíacas playas donde se encuentra, no deja de llamar la atención con el increíble contenido diario que comparte y en su última publicación, conquistó miles de corazones. "Domingo por acá", redactó junto la serie de fotos que se llenó de halagos.

"Qué hermosa estás", "Divina", "Por Dios, qué belleza de mujer", "Tu belleza no tiene explicación", "Espectacular", "Qué linda estás morocha" y "Bombón", son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer.

La conductora de Canal 26 viajó junto a su futuro marido, Guido Mazzoni. Ella quiere dar el gran sí el año que viene, mientras que la madre de su novio insiste que sea este. "A mi suegra Adriana la amo con todo mi corazón. Ella quería que nos casemos en noviembre del 2022, pero yo prefiero en marzo del 2023. Este año no creo, imposible. ¡Primero tiene que llegar la propuesta!", señaló Pérez.

Además, reconoció que quiere hacerse cargo de todos los gastos de la fiesta. "No quiero canje. A mí me gusta que la gente lo haga y disfruto de trabajar con marcas, pero cuando mi mamá cumplió 50 le organicé un fiestón con muchas marcas y no pude disfrutar porque estuve todo el tiempo pensando en el contenido que tenía que generar en mis redes. Por eso, en mi casamiento quiero estar tranquila, disfrutar, poder comer y tomar todo, bailar y no estar pensando si cumplí o no con las marcas. Prefiere bajar los gastos porque no llego pero disfrutar", indicó.